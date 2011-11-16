尼日尔称卡扎菲之子在旅行禁令取消前将留在该国

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透尼亚美11月15日电---尼日尔政府周二表示，在联合国取消其旅行禁令前，卡扎菲之子萨阿迪(Saadi)将继续留在尼日尔。利比亚要求将萨阿迪引渡回国。
卡扎菲政权8月份倒台後，萨阿迪向南穿越撒哈拉沙漠逃到了尼日尔，此後，他一直生活在该国，尼日尔政府称基于人道主义立场已向萨阿迪提供庇护。
卡扎菲的另一个儿子赛义夫(Saif al-Islam)也被很多人认为已在尼日尔或马里北部沙漠寻求避难，但两国均否认赛义夫在那里。
像卡扎菲政权中很多其他高官一样，联合国安理会的决议也对萨阿迪下达了旅行禁令，并冻结其资产。
尼日尔外长巴祖姆(Mohamed Bazoum)周二夜间在接受国有电视台采访时表示：“我们有义务尊重这个决议。他在这里，他无法旅行……在决议修改前，他会呆在尼日尔。”
国际刑警组织发出“红色警告”，要求成员国一旦在本国发现萨阿迪便将其逮捕。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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