美国会两党领袖碰头寻求预算减赤

* 尚无达成协议的迹象,但亦未陷入僵局

* 里德、贝纳私下会晤讨论是否能达成协议

路透华盛顿11月15日电---美国国会民主党领袖周二表示,仍未看到预算减赤协议方面有什麽进展,协商双方在增税和削减福利方面难以取得共识.

同时,共和党领袖预计,12人"超级委员会"提出的预算削减协议,将会在国会获得批准.该委员会的任务是设法达成1.2万亿美元预算削减协议.

委员会中要在不到一周时间里拿出计划,不过两党成员对于减支范围有多少应来自加税,多少该来自削减退休及健保福利,仍存有相当大的分歧.

随着2012年大选年选情逐渐加温,协议无论是什麽样的结果,都将挑战左派或右派人士的正统观念.两党领袖势必要相互施压,以确保协议能在共和党掌控的众议院及民主党占优的参议院获得通过.

众议院议长贝纳(John Boehner)和参议院民主党领袖里德私下会晤,讨论是否有达成协议的可能.

共和党最近几周已改变了其反对增税的立场,同时民主党显示出削减医保等福利项目方面的意愿.

里德在国会大厦贝纳办公室与之会晤40分钟後称,他仍未看到有迹象表明,共和党会同意民主党所想要实现的增税规模.

他对记者表示,"目前为止,我没有看到共和党有意同意此项平衡方案的迹象."

两党上周均提出解决方案,但均为对方所否决,自此至今双方均未提出新的方案.

共和党持续要求民主党推行加大减赤力度的构想,而民主党则表示,他们希望得到更多有关多少新增税收额度将被共和党接受的细节情况.两党或会选择计算结束在伊拉克和阿富汗的战争所能节省的金额;结束战争将使其更易于达到目标,也可望更有机会将提高失业金等振兴经济措施纳入考量.

**直到最後一分钟**

多位助理表示,尚无达成协议的迹象,但亦未陷入僵局.谈判料将持续直至最後一分钟.

民主党参议员Patty Murray在会见委员会中的民主党同僚後对记者表示,"我仍然希望,一些共和党人将把国家放在首位,向我们提供可靠的提议."

"时间越来越晚,但我没有放弃希望,"该委员会的共和党人Jeb Hensarling告诉记者.

即便该委员会达成一致,里德和贝纳还必须确保获得足够支持在国会得以通过.特别是贝纳将面对保守派的压力,他们今年曾拒绝支持其他预算协议.

"我相信,如果真的达成一项协议的话,那麽肯定可以获得通过,"贝纳与共和党同僚举行会议後告诉记者.

这两位国会领导人是4月通过预算协议、避免政府停摆的关键人物,两人以朋友相称.

经过一年磕磕碰碰的预算案战役後,国会的支持率已降至最低.

若该委员会达不成协议,将进一步有损公信力,导致投资者质疑华府是否有在世界金融市场动荡之际作出艰难财政选择的政治意愿.(完)

--编译 李婷仪/王翔琼/石冠兰; 审校 郑茵/张明钧/程琳

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