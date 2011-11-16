亚马逊Kindle Fire平板电脑使用三家公司芯片

路透11月15日电(记者 Alistair Barr)---计算机维修公司iFixit周二拆解亚马逊(AMZN.O)平板电脑Kindle Fire後表示，这款电脑使用了德州仪器TXN.N、三星(005930.KS)、LG (003550.KS)和海力士半导体(000660.KS)生产的零部件。

亚马逊首台平板电脑于周一开始出货，预计今年第四季度将售出500万台，明年会售出更多。

尽管这款电脑的销量或许无法与苹果iPad相比，但对于一直关注这款新产品采用何种零件的投资者而言，这已经足够。

独立研究公司ABR投资战略公司的布拉德・加斯特维斯(Brad Gastwirth)表示：“每季度300万-500万台的销量对特定零部件生产商而言是有意义的。”

iFixit的技术通讯主管Miroslav Djuric表示，IFixit周二对Kindle Fire进行了拆机，结果显示，这款电脑采用了德州仪器、三星和海力士公司生产的芯片，LG生产的显示屏。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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