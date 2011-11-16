淡马锡购入约三成美银最近出售的建行股份--消息

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透香港/新加坡11月16日电---一名熟悉情况的消息人士周三表示,新加坡主权基金--淡马锡[TEM.UL]已购入约1/3美国银行最近出售的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)股份.
该名人士表示,美银减持的其馀股份则由一些中资机构投资者组成的团队买入.
美国银行(BAC.N)周一晚宣布计划以66亿美元现金出售大部分持有的建行股份.而建行在联交所的一份声明中称,美国银行同意以协议转让方式向几家机构投资者转让约104亿股建行H股;完成後,美银持股量将降至约21.48亿股,占建行已发行总股份的0.86%. (完)
--编译 梁慧仪; 审校 张喜良
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路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。