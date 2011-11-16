淡马锡购入约三成美银最近出售的建行股份--消息

路透香港/新加坡11月16日电---一名熟悉情况的消息人士周三表示,新加坡主权基金--淡马锡[TEM.UL]已购入约1/3美国银行最近出售的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)股份.

该名人士表示,美银减持的其馀股份则由一些中资机构投资者组成的团队买入.

美国银行(BAC.N)周一晚宣布计划以66亿美元现金出售大部分持有的建行股份.而建行在联交所的一份声明中称,美国银行同意以协议转让方式向几家机构投资者转让约104亿股建行H股;完成後,美银持股量将降至约21.48亿股,占建行已发行总股份的0.86%. (完)

--编译 梁慧仪; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。