伊朗官员称以色列不会很快打伊朗

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透纽约11月15日电---伊朗高官周二表示，尽管近期以色列媒体臆测该国可能在考虑对伊朗动武，但他认为以色列不会很快对伊朗发动军事攻击。
长期以来，以色列拒绝排除对伊朗核计划作出军事回击的可能性。以色列认为伊朗核计划的目的在于制造核武器，但伊朗方面表示该计划仅用于发电。
以色列曾于2007年对叙利亚的疑似核地点发动攻击，1981年摧毁了伊拉克一座尚未开始运行的核反应堆。
上周，国际原子能机构（IAEA）发布的报告暗示，伊朗似乎已在设计核弹，可能仍在从事秘密研制工作。这进一步加剧了围绕伊朗核计划的紧张气氛。
当被问及是否对以色列可能发动攻击感到忧虑时，伊朗最高领袖哈梅内伊的高级外交顾问拉里贾尼（Mohammad Javad Larijani）称，“如果你的意思是我认为对伊朗的军事攻击迫在眉睫，完全不是这样。”
“如果你的意思是，我们应该对任何可能针对我国领土发动的攻击保持警惕，那确实如此，”他在接受路透采访时表示。
“但是如果你问我......任何方面针对伊朗的任何军事攻击是否近在眼前，我预计不会这样， ”他说道。
以色列最近试射了一枚远程导弹，以色列总理内塔尼亚胡也表示，伊朗的核计划构成了“直接和严重威胁”。这令外界对以色列将对伊朗发动攻击猜测升温。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。