伊朗官员称以色列不会很快打伊朗

路透纽约11月15日电---伊朗高官周二表示，尽管近期以色列媒体臆测该国可能在考虑对伊朗动武，但他认为以色列不会很快对伊朗发动军事攻击。

长期以来，以色列拒绝排除对伊朗核计划作出军事回击的可能性。以色列认为伊朗核计划的目的在于制造核武器，但伊朗方面表示该计划仅用于发电。

以色列曾于2007年对叙利亚的疑似核地点发动攻击，1981年摧毁了伊拉克一座尚未开始运行的核反应堆。

上周，国际原子能机构（IAEA）发布的报告暗示，伊朗似乎已在设计核弹，可能仍在从事秘密研制工作。这进一步加剧了围绕伊朗核计划的紧张气氛。

当被问及是否对以色列可能发动攻击感到忧虑时，伊朗最高领袖哈梅内伊的高级外交顾问拉里贾尼（Mohammad Javad Larijani）称，“如果你的意思是我认为对伊朗的军事攻击迫在眉睫，完全不是这样。”

“如果你的意思是，我们应该对任何可能针对我国领土发动的攻击保持警惕，那确实如此，”他在接受路透采访时表示。

“但是如果你问我......任何方面针对伊朗的任何军事攻击是否近在眼前，我预计不会这样， ”他说道。

以色列最近试射了一枚远程导弹，以色列总理内塔尼亚胡也表示，伊朗的核计划构成了“直接和严重威胁”。这令外界对以色列将对伊朗发动攻击猜测升温。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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