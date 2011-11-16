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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 16日 星期三 11:58 BJT

16日午间分析：沪指重挫失守2500

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到欧元区几国国债收益率再度上升的影响，市场对欧债危机的忧虑再度升温，而今日A股市场早盘再次大幅震荡下挫，沪综指失守2500点关口，技术形态急转直下，午盘沪综指报收于2486.12点，下跌1.73%。

笔者认为，尽管近期国内政策面暖风频吹，但是外部环境的每况愈下，导致当前市场分歧加剧，如果欧债危机恶化趋势得不到遏制，国内A股必然受到波及。目前大盘弱势特征初见端倪，未来反弹行情能否延续有待观察，不过，在政策微调迹象明显的背景下，本次反弹并不能轻易终结，投资者不比过分悲观。（完）

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