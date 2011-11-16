高盛称断言投行业务下滑为时过早

路透11月15日电---高盛集团(GS.N)首席执行官(CEO)布兰克梵(Lloyd Blankfein)表示,断言华尔街的投行业务因行业基本面改变而下滑还为时过早.

"我认为还不能断定下滑是长期的,而非周期性的,"布兰克梵在纽约的一个投资会议上表示.

他表示,全球化和科技进步的趋势是长期性的,并将为未来的融资、交易和投资管理创造需求.

今年以来,高盛的业务受到不利影响,其客户交易获利下滑,投资业绩亦转弱.衡量获利状况的指标--股东权益报酬率(ROE)在扣除一次性项目後今年前三季为6%,远低于其在金融危机前创下的30%.

监管规定已促使很多投资者抛售高盛购票,或损及公司的未来获利.

高盛股价今年以来已下跌逾40%,至今相当于有形账面价值的约82%.

布兰克梵预计,高盛的客户将更加公开地警告监管部门,提议中的监管新规或阻止高盛为其提供所需的服务,例如流动性充裕的市场和便于获得的证券存量.

"在我们与客户的交流中,客户就监管规定对其业务的影响表达了数项关切,"布兰克梵表示.他并称,高盛将把客户利益纳入其针对监管规定提出的意见中.

他表示,旨在禁止大银行自营交易的"沃克尔规定",或限制高盛向其客户提供富有流动性的市场和金融风险管理服务的能力.

在布兰克梵周二上午发表该讲话後,高盛在纽约证交所的股价当日下跌1.10美元或约1%,至98.24美元.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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