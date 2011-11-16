中国交强险明年或向外资开放--协会

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透台北11月16日电---中国保险行业协会会长金坚强周三表示,大陆在实施交通强制险五年後,可能在明年开放相关业务予外资企业.
金坚强在台北一场会议场边对路透称,由于商业车险与交通强制险紧密结合,若外资无法参与经营,可能会影响相关业务的推广.
"只要有经营商业车险的公司,就有资格."他说.
中国保险行业协会副秘书长伊生也在会议中表示,目前大陆财险业务呈现平稳增长的态势,但寿险保费增速下降.今年前九月,财产险业务保费收入3,475亿人民币,同比增长17.6%.人身险业务保费收入7,779亿,同比下滑7%.
他指出,上半年财产险业务领域,非车险继续保持较快速的发展,增速比车险业务高出11个百分点,不过车险仍占财产险业务的大宗,比例达71%.
根据中国保险行业协会提供资料显示,目前在大陆经营的中资保险机构有97家,外资保险公司则有51家.(完)
--记者 董永年/洪淑珍; 审校 杨淑祯/林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。