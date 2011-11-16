救援欧元区进入为期四周倒数计时

路透巴黎11月15日电---欧洲领导人需要在不到一个月内敲定另一宗巨大的协议,以免欧元区主权债务危机进一步恶化.然而金融市场蔓延情势可能需要变得更为严峻,才能迫使欧洲领导人聚精会神来加以应对.

在如此短的时间内,德国总理默克尔必须让执政联盟团结起来,以敲定一些可能不受国内民众欢迎的决议,法国总统萨科齐则需要采取行动以守护该国摇摇欲坠的AAA信用评级.

意大利和希腊的新领导人必须开始实施影响深远的撙节计划和经济改革方案,尽管此举恐招致政治家反对和民众的抗议.即将于周日选举产生的西班牙新政府也必须让投资者相信,其将采取果断行动来恢复竞争力和收拾楼市残局.

欧洲央行(ECB)可能不得不做出以下判断,即影响欧元区稳定的最大威胁源自经济衰退、信贷紧缩以及通货紧缩风险,而非通货膨胀.

如果所有条件都符合,那麽默克尔、萨科齐以及欧洲机构和国际货币基金组织(IMF)的领导人或许能够推出一个较上月更令人信服的计划,来应对债务危机和阻止危机蔓延.

不过,德国各界领导人是否会认为有在数周内采取大胆行动的必要,仍在未定之天.

**关注里程碑事件**

在12月9日欧盟峰会前,将有一系列值得关注的里程碑事件,为人们提供有关成功机率的线索.

在本周德国基督教民主党(CDU)的议会会议後,默克尔似乎变得更加强势,未受欧元怀疑派的掣肘.

通过号召以"更大的欧洲"作为危机解决方案,但未阐明相关的必要作为,她为自己赢得了回旋馀地.党派反对势力虽试着对梅克尔设限,例如要求把赤字罪人逐出欧元区,但这些努力并未成功.

默克尔的执政联盟夥伴--自由民主党(FDP)的态度如何仍是未知数,虽然FDP正操弄着欧元怀疑论,但政治分析师认为,他们别无他选.

萨科齐的立场更为难熬,因法国料在六个月後举行总统大选.

上周萨科齐政府采纳了第二份2012年赤字削减方案,但欧盟执委会称,在经济增长料将趋疲的情况下,还需拿出更多行动削减赤字.法国方面回应自己已经做得够多.

市场反应负面,一方面是由于这份预算调整案主要采取增税措施,而非裁减开支,另一方面是因为经济增长前景低迷,法国银行业的意大利债务风险敞口巨大,以及大选变数横生.

默克尔与萨科齐料将在12月7-8日于马赛举行的欧洲人民党大会上碰头.欧洲人民党是由主流的中间偏右政党所组成,而这些政党目前正主宰着欧盟各国政府.

在此之前,欧盟执委会将于下周(11月23日)出台增强欧元区经济治理问题的纲要草案,并就备受争议的欧元区共同债券发布一份谘询报告.

欧盟国家财长将于11月29/30日再度会晤,努力敲定欧元区救援基金的计划,杠杆运用该基金以对受困国家政府公债提供第一损失保险(first-loss insurance),同时吸引国外投资者购买欧元区债券.

不过这些计划面临法律方面的难题和市场的抵抗,短期内似乎不太可能划出一道强而有力的防线来防堵债市的扩散效应.

11月底出炉的一系列经济指标或会更清楚地显示经济下滑情况有多糟糕,其中包括企业景气指数、消费者信心和工业新订单.

这会为欧洲央行12月8日的政策会议定下基调,欧洲央行在此次会议上将考虑是否再度降息,以及是否采取更为大胆的举措来稳定欧元区债券市场.

欧洲央行正承受来自国际和市场的巨大压力,胁迫该行采取更为果断的干预措施来保卫意大利和西班牙.但迄今为止欧洲央行回绝了扩大采取行动的要求,并称各国政府需对财政政策负责.

欧盟政策制定者表示,任何大型协议都可能将欧洲央行更为大胆的行动纳入其中,好让意大利和西班牙政府更为强力地贯彻撙节计划和经济改革.

**政策选项**

目前摆在台面上的政策选项包括:

- 为希腊提供第二笔1,300亿欧元的救助计划,其中包括民间债务持有人"自愿"减计50%.该计划取决于希腊实现财政目标、执行更严苛改革措施以及出售国有资产的能力.另一种可能是希腊出现严重违约,而这有可能带来更大范围的损害.

- 除非意大利新任总理蒙蒂(Mario Monti)即将组成的技术官员团队能够让投资者相信,其在财政整顿以及有利经济成长的养老金、劳工市场及监管改革正在步上正轨,否则该国可能不得不寻求国际货币基金会(IMF)的帮助.

- 法国提议允许欧洲金融稳定机构(EFSF)扮演银行角色,并从欧洲央行借款,这一提议虽然还没宣告出局,但上月遭到德国和欧洲央行的反对.如果当前发挥EFSF杠杆作用的各种努力在未来几周失败,那麽法国定会重提上述建议.

- 涉及EFSF、欧洲央行和IMF的其他几个选项也都遭到了德国和欧洲央行的阻挠.这些方案包括通过利用欧元区在IMF的借款权为该杠杆化的EFSF提供资本,或者允许欧洲央行向IMF一工具提供资金,用以买入欧元区债券.德国央行内部一丝不茍的人士称,所有这类选项都是非法的.

- 欧洲央行目前在买进主权公债时,会完全冲销同等数额的资金,但该行可能改变指导原则,不再就买债释出的资金进行冲销.欧洲央行能够通过实质上的印钞买入更多债券--即欧洲版的量化宽松.

捍卫欧洲央行正统做法者反对量化宽松的主要理由,在于这种做法可能导致通胀.不过,由于衰退和银行资产负债表萎缩,恐让欧元区可能面临通缩风险,因此反对理由将不再那麽充分.

- 在进一步进行经济整合後,欧元区可以迈出最终发行共同担保债券的第一步,但前提是各成员国需接受对各国国家预算主权的限制.迄今德国仍断然拒绝欧元债券的构想.

- 强化欧元区的财政纪律必然是任何协议中的一部分.荷兰提议设一位欧盟预算执委,使其有权介入那些不断违反财政规定的国家的政策.该提议或许是安抚北欧债权国的关键因素.

不过,那些最想加强管制的国家最担心的是,若要修改条约,则将需要进行全民公投.(完)