欧元区援助基金扩容计划恐泡汤

4月5日晚在欧洲央行大楼前拍到的图片。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

* 援助基金扩容旨在保护更大的欧元区债务国

* 基金规模达到1万亿欧元的目标愈发难以实现

* 官员表示,他们需要时间设计杠杆结构和吸引投资者

路透布鲁塞尔11月15日电---欧元区扩大援助基金规模和让市场相信其能够应对债务危机的努力,有可能因为办事拖延、公债收益率大涨以及投资者兴趣寥寥而打折扣,这些因素甚至有可能让整个计划毁于一旦.

上月紧急峰会同意将欧洲金融稳定机构(EFSF)援助基金通过杠杆化扩容至1万亿欧元(1.4万亿美元).这应该是欧元区可用来保护意大利和西班牙免受市场冲击的最有力武器.

但在持续了两年的欧元区危机中,这又是似曾相识的一幕,这项挽救欧元区的最新协议已经跟不上事态的变化.意大利和西班牙公债收益率已经接近无以为继的高位,长期投资者在设法削减欧元区债券敞口.

这使得为债券提供担保的计划需要付出更高成本,且更加难以吸引民间资金参与EFSF.该基金已经暗示,其有可能实现不了扩容至1万亿欧元的目标.

欧元区领导人同意,2010年首次组建的EFSF基金应杠杆化使用以扩大其救助能力.在将EFSF基金转变为一家银行以利用欧洲央行(ECB)资金的建议遭德国等国否决後,相关计划围绕两个选项:

--使用该基金为欧元区国家发行的债券提供一定比例的担保,一旦发生主权债务违约,可部分保护投资者利益.

--和/或使用EFSF基金设立联合投资基金(CIF),也将吸引欧元区以外的公共和民间部门的资金投资于欧元区债券.

最紧迫的障碍在于缺乏杠杆如何运作的细节,这在一定程度上是因为其很复杂.

"外界对于EFSF联合投资设想的兴趣有限,因投资者需要首先了解具体细节,"一位欧元区官员表示.

EFSF首席执行官雷格林在上周表示,将在12月前完成计划,本周四欧元区官员在布鲁塞尔举行开会料将推动此事.

另一位欧元区官员则态度审慎."我们还在设计阶段,"这位官员说.

雷格林说,外界对EFSF计划如何杠杆化运用剩下的2,500亿欧元(3,400亿美元)感到疑惑,影响了EFSF在11月7日的债券销售.那次标售的得标收益率是EFSF迄今四次发债中的最高水平.

"市场越发感觉其不会奏效,"花旗集团分析师Juergen Michels说."这可能不致于让市场恐慌,但是在欧元区接二连三推出短视的解决方案之际,市场越来越越不愿意和它配合."

**焦点再度回到欧洲央行**

欧元区领袖暗示,他们的目标是吸引主权财富基金、投资组合经理人以及机构投资人来投资这个特殊目的投资工具,买进陷于债务困境的欧元区国家公债.

雷格林上月访问中国,以争取亚洲投资者的支持;同时法国总统萨科齐表示,中国政府"可扮演重要角色".但和许多官员一样,中国财政部副部长朱光耀10月末表示,中国在作出任何决定前将等待更多细节.

根据计划,EFSF的共同投资基金将在一级或二级市场购买主权债券,并持有到期,但如果债券价格趋稳,可能提前出售.

EFSF寄望其将承担上述共同投资基金的首次损失的提议可作为一张王牌.雷格林在中国访问时表示,EFSF或承担首批20%的损失.

但投资者担心若欧元区解体,或将引发类似于、或更甚于2008年雷曼兄弟倒闭造成的混乱局面,这促使EFSF上周警告称,其可能不得不提高承诺的损失承担比例来吸引买家.

EFSF一位消息人士称,这可能会削弱该基金的杠杆作用,基金规模最多仅可能扩至7,500亿欧元.与意大利1.8万亿欧元或更高的债务水平相比,该基金规模显然不够大.

尽管对于EFSF计划的疑虑增加,但欧元区官员表示并未考虑替代选项,且还远不是承认失败的时候.

"(参与CIF的)需求还未得到测试.(目前)讨论的是如何设计计划,而非参与情况."另一位官员表示.

经济学家和政策制定者表示,EFSF杠杆化存在的缺陷,以及快速推进该计划的困难性令欧洲央行再度成为关注焦点.法国关于把EFSF变成银行并由欧洲央行提供资金的建议,可能得到重新考虑.

尽管德国方面强烈反对,但欧洲央行是唯一有财力大规模购买意大利、西班牙、也许还有法国公债的欧元区机构.

"我认为我们不应排除EFSF改组为银行的选项."野村分析师Alastair Newton称.

"当初在9月的时候,德国总理梅克尔和财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)都说,不可能杠杆化EFSF.但是一个月之後,欧洲领导人却批准了杠杆化."他说.(完)