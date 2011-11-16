猕猴桃有助降血压--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透奥兰多11月15日电---有句话说“一天一苹果，医生远离我”，其实每天三个猕猴桃就有助于降血压。
美国心脏协会科学会议上提交的一项研究报告显示，一天食用三个猕猴桃有助于降血压。高血压被视为心脏病的重要诱因。
此项研究持续八周时间，涵盖118名平均年龄在55岁、血压偏高的人，挪威奥斯陆大学医院Mette Svendsen是此项研究带头人。
其中一组人在每天饮食中添加了三个猕猴桃，另一半人则每天添加一个苹果。猕猴桃富含叶黄素，叶黄素具有抗氧化作用。
八周结束後，研究人员发现猕猴桃组的24小时收缩压比苹果组平均低3.6毫米汞柱。
研究人员发现，猕猴桃组的舒张压也较低，但不确定是否与食用猕猴桃有关。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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