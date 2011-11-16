中国男足无缘巴西世界杯 球迷失望

中国队11月15日在新加坡的客场比赛中。 REUTERS/Edgar Su

路透北京11月16日电---中国男子足球队尽管周二在最新一轮预选赛中4-0击败新加坡，但晋级2014年世界杯近乎渺茫的希望遭到破灭，中国球迷失望不已。

同组的伊拉克击败约旦，意味着中国队已不可能从小组出线。在8月开战的亚洲区第三轮预选赛开始之前，中国队特意请来西班牙名帅卡马乔执掌教鞭。

“我真的气得想砸胸膛，”25岁的张培良(音译)周三在北京市中心对路透记者说。

“尽管我们请来了西班牙名帅卡马乔，还是拿不到2014年世界杯入场券，球迷无法接受这一结果。谁知道中国队下一次打世界杯是什麽时候。”

中国队仅晋级过一次世界杯决赛圈，参加过2002年日韩世界杯，但在小组赛三战皆负，未能打进一球。

中国球迷近年来遭遇一连串腐败、假球和球场内外暴力等一系列危机，很多心灰意冷的球迷已经不再关心这一运动。（完）

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