《路透精英汇》王朝酒业估计明年内地葡萄酒行业销量可增长20%

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透香港11月16日电---中国主要葡萄酒制造商--王朝酒业(0828.HK)周三表示,由于销售渠道改革的效果尚需时间显现,对今年甚至到明年上半年的业绩看法仍谨慎;但产品结构改善,将令下半年毛利率较上半年有所回升.
由于分销渠道重整令销量减少,以及制酒原材料成本上升,王朝2011年中期净利按年下降54%至0.53亿港元,毛利率亦由上年同期的50%下降至42%;中期营收则仅小增1%至7.9亿港元,主因平均出厂价格提高.
王朝酒业执行董事黄亚强在参加路透峰会时指出,为了持续改善毛利,公司将提高中高端葡萄酒品占总销量的比重,尤其是出厂单价在100元人民币以上的高端酒品.
"高端产品目前销量占比大约在10-15%,希望可以提高到20%,...这个很快可以做到,短的一年,长的两年以上."现年37岁的黄亚强说.
收入增长以及饮食文化改变下,内地葡萄酒消费近几年增长快速.黄亚强预估,明年内地整体葡萄酒行业销售量仍能见到20%增长,今年则预估为200万吨.
2005年1月在港交所上市的王朝酒业,主要股东为天津市政府持有的天津发展控股(0882.HK)以及法国葡萄酒及烈酒营运商Remy Cointreau(RCOP.PA),现有产品为红葡萄酒、白葡萄酒、起泡葡萄酒、冰酒、以及白兰地.(完)
--记者 李珊珊/郭经伟; 审校 张喜良
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路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
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