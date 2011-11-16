2011年钯金供给过剩规模料达四年来之最--庄信万丰

路透伦敦11月15日电---贵金属冶炼商庄信万丰(Johnson Matthey)表示,2011年钯金市场供给过剩的规模将达四年来之最,因为俄罗斯出售库存及减少投资的规模,胜过汽车净化器(触煤转换器)对钯金的创纪录需求;而铂金(白金)供给增加,将在今明两年超越中国珠宝业需求及工业消费量.

庄信万丰周二在铂金2011年中期评估报告指出,今年钯金市场可能供给过剩72.5万盎司,去年则为短缺53万盎司;而去年钯金价格几近倍增.

今年钯金供过于求的规模,将是2007年过剩175万盎司以来最高.

欧债危机对全球经济造成冲击,美国复苏力道不均,加上全球最大的汽车市场--中国的经济走软,均打压投资人对钯金的需求,特别是上市交易基金(ETF)在今年已转而成为钯金的供给来源之一.

钯金未来六个月均价料为每盎司650美元,或将高见800美元,多因汽车市场表现坚挺所致;车市今年对钯金的消费量料高达591.5万盎司,接近总供给量的八成,2010年的消费量则为558万盎司.

报告还指出,铂金未来六个月料将在1,450-1,800美元间游走,均价料为每盎司1,650美元;铂金较上年同期跌幅将近2%,报在约1,635美元.

今年铂金市场将供给过剩约19.5万盎司,在生产大国--南非,以及北美和津巴布韦产量增加下,产出规模创2007年以来最高位,导致原始供给增加5.7%.

铂金珠宝业最大消费国--中国珠宝业的需求料将攀抵两年高位168.5万盎司,而第二大消费国--日本的需求则料将持平于去年的32万盎司水平.

欧洲珠宝业对铂金的需求则料将减少1万盎司至16.5万盎司,北美需求则料将持稳.

2011年对铂金的投资需求料将降低近24%,至三年低位,但仍可达49.5万盎司,大多因资金流入美国上市ETF的速度减缓所致.(完)