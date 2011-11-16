泰政府拟通过特赦让他信回国--报导

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透曼谷11月16日电---泰国媒体周三报导称，政府已经提议对罪犯进行赦免，目的似乎是让前总理他信避免因滥用职权罪坐牢，结束自我流亡生涯回国。
报导称，赦免提议已在周二内阁会议上获得通过，但会後声明并没有提及此事，部长们也不愿对此置评。
《曼谷邮报》引述总理府消息人士称，“总理英拉没有出席会议，在商讨这一问题时，所有官员都被要求留在会议室。”
他信的妹妹英拉8月出任泰国总理，被普遍视为他信在其所属泰党（Puea Thai Party）的代言人。
该报称，英拉缺席会议明显是由交通因素所致，她周一前往洪水袭击的省份参观，复杂的交通因素导致她晚上滞留当地。不过报导引述一位军方消息人士的说法称，英拉其实可乘直升机返回曼谷。
报导指出，这项内阁提案的内容是对60岁以上、刑期不到三年的罪犯进行赦免，还需得到泰国国王的认可，以庆祝其12月5日的寿辰。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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