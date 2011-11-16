西方机构纷纷在中国开微博赢粉丝

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透上海11月16日电（记者 Melanie Lee）---国际货币基金组织、路易威登和联合利华有什麽共同之处？
那就是，它们像许多其他西方机构一样，都在新浪开通了微博。新浪微博已迅速成为机构及个人推广、游说和吸引网民的重要平台。
在中国无法登录Twitter、Facebook和YouTube等西方社交网站，政府可能担心这些网站影响政治稳定。
而拥有逾2.5亿用户、中国土生土长的新浪微博，则成为影响中国社会的重要力量。新浪微博与Twitter类似，允许用户发布140字的微博，并可拥有粉丝。
上海社交媒体咨询公司CIC创始人弗莱明（Sam Fleming）说：“新浪微博成为中国的一个全国性茶水间，人们在这里分享信息、八卦。你要是想知道中国在发生什麽，就去开个微博账号吧。”
国际货币基金组织总裁拉加德（Christine Lagarde）上周也开通了新浪微博账户。
拉加德周一发微博写道：“致我的中国朋友，以下是我在亚太经合组织峰会发言的译文。”她当时粉丝已超过12万，当前粉丝数量已超过13万。
对西方公司而言，社交媒体营销战略变得愈发重要。包括福特汽车(F.N)和雀巢NESN.VX在内，许多企业纷纷加大网络广告支出，开启运用网民喜好数据的新时代。
而现在，这股趋势正蔓延至中国。
品牌专家称，不单单是微博影响力，能够让跨国企业直接接触中国公众，也是新浪微博盛行的原因之一。
上海社交媒体数据公司睿承营销咨询公司略咨询负责人韩承志指出，微博是与中国受众交流最便捷的方式。
他认为，只要做得恰当，跨国企业就可以迅速锁定目标市场，从现有数据搜集信息、喜好等，能迅速建立联系，且成本远低于通过传统媒体。
对于路易威登、联合利华和可口可乐这样的大公司而言，中国的中产阶层迅速扩大，是一个快速增长的市场，而通过微博搜集信息对于确定品牌推广信息至关重要。
博雅公关公司大中华区数字媒体战略顾问Zaheer Nooruddin说，很多在中国扩张的国际品牌，把微博视作与客户直接对话、建立影响的重要机会。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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