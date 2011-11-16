沪综指收挫2.5%创近两月最大跌幅

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京11月16日电---中国股市沪综指周三放量收挫2.5%,创近两个月来最大单日跌幅,并跌破10日和60日均线.欧债危机忧虑重燃拖累亚洲股市普降,国内股市亦难幸免,金融和地产等权重股领跌.
分析师认为,大盘挫跌主要是受到外围市场的影响,且沪综指在2,500点处存在抛压,本身亦有技术调整需要.
沪综指收报2,466.959点,大跌62.802点,或2.48%,此前最大单日跌幅为9月22日2.782%;今日A股成交额扩大近15%至921亿元人民币.上证金融地产行业指数收盘重挫2.91%.
山西证券策略分析师杜亮认为,IMF上日报告发布对中国经济的悲观言论亦拖累大盘,"反弹基本结束,後市延续下跌调整调试."
国际货币基金组织(IMF)本周二警告称,中国的信贷,房地产,汇率和债务问题若单独来看,都还处于可承受范围,但这些问题如果一起发作,将令国内大型银行面临系统性风险.
亚洲市场周三普跌,因有迹象显示借贷成本增加将影响到法国的AAA债信评级,使人担心欧元区核心成员国也有可能难逃被债务危机吞噬的命运.摩根士丹利国际资本公司(MSCI)除日本外亚太股指在沪指收盘时下跌2.06%.
沪深300指数11月合约尾盘报2,672.8点,跌2.54%,成交量为68,043手.(完)
--发稿 宿泱韫/康熙泽; 审校 张喜良
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。