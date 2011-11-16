16日盘後分析：行情遇阻 支撑何在？

受制于2536点附近和获利盘回吐压力，以及欧债危机再度升温的影响，今日A股市场出现深幅回调，沪综指再度失守2500点关口，同时盘中多数个股下跌，今日的一根中阴线是否预示着2307点开始的反弹已经进入尾声？

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受制于2536点附近和获利盘回吐压力，以及欧债危机再度升温的影响，今日A股市场出现深幅回调，沪综指再度失守2500点关口，同时盘中多数个股下跌，今日的一根中阴线是否预示着2307点开始的反弹已经进入尾声？

政策走向决定行情走势

众所周知，在此轮反弹中，指数超跌、政策微调预期成为支撑反弹行情的两个关键因素。自2307点反弹以来，沪综指最大涨幅将近10%，前期连续杀跌引发的超跌反弹基本完成，那麽目前唯一支撑反弹行情的因素就剩下政策微调预期了。

在经济增速放缓、货币政策转向特征愈发明显的背景下，政策微调预期兑现程度将直接决定未来大盘走势。尽管期间由此带来了不少交易性机会，但是这些既没有上市公司基本面支持，也没有宏观经济数据好转作诱因，况且世界经济整体形势仍不容乐观，近期欧债危机持续升温。

此次反弹期间，不少个股涨幅更是远远超过大盘，短期在获利盘的打压下股指举步维艰。经过今日的大跌，市场不少传闻称，借机砸盘以致资金低位入市。

笔者并不同意这样的观点。当前的市场行情判断已经不能用那些传统的操盘思维来考虑了，以目前A股的总量看，这麽大的流通市值，谁能轻易操纵，与其说借机入市，还不如说当前大家都还认可此次反弹并未结束，任何一次下跌都是进场的好机会。

均线系统压力犹存，支撑何在？

一般而言，市场把60日均线视为牛熊分水岭，此次反弹过程中股指明显多次受制于此，今日沪综指再度失守该处支撑，说明，大盘後市反弹空间如想进一步打开，则需要更为强劲的“冲关”力量。和年初的反弹相比，现在的市场不具备确切的业绩增长亮点，因此均线的压力不容忽视。

相对于均线压力，目前投资者应该更加关注的支撑位，今日沪综指连失守2500点和5日、10日、60日等多处技术支撑，二次探底概率明显升温，2450点强支撑位将受到严峻的考验。

对于大盘後市走势，笔者认为，在政策微调迹象明显的背景下，断言A股本轮反弹结束还为时尚早。

不过，A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机不知道还会爆出什麽新的漏洞，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股将再次面临方向的选择。

笔者此前一直在强调，此轮反弹行情之所以成为年内唯一的一次有获利空间的机会，主要在于反弹过程中成交金额相比于前期有了明显的提高，有效的消化了前期套牢盘堆积的筹码压力。

但是本周以来，两市成交金额始终裹足不前，显示出在前期反弹中，做多资金的力量过于消耗，在新的热点没能形成之际，已经无力维系盘面。因此，这点变化应该引起投资者的高度警惕。（完）

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