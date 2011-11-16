人行货币政策报告称适时适度进行预微调

路透北京11月16日电---中国央行周三称,国内经济潜在的增长水平将逐步趋缓,将把握好政策的力度和节奏,适时适度进行预调微调.

央行网站的三季度货币政策执行报告并称,通胀预期短期内难以轻易改变,物价调控不能松懈;将保持物价总水平基本稳定,加强系统性风险防范,并合理利用利率等价格调控手段,管理通胀预期;继续实施差别准备金动态调整举措.

央行表示,将保持货币信贷和社会融资规模的合理适度增长;同时,加强地方融资平台公司贷款、表外业务和房地产金融的风险管理.

关于人民币汇率,央行强调,将发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用,增强汇率弹性;保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,稳步推进利率市场化改革和人民币汇率形成机制改革.(完)

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