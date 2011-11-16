人行货币政策报告称适时适度进行预微调

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京11月16日电---中国央行周三称,国内经济潜在的增长水平将逐步趋缓,将把握好政策的力度和节奏,适时适度进行预调微调.
央行网站的三季度货币政策执行报告并称,通胀预期短期内难以轻易改变,物价调控不能松懈;将保持物价总水平基本稳定,加强系统性风险防范,并合理利用利率等价格调控手段,管理通胀预期;继续实施差别准备金动态调整举措.
央行表示,将保持货币信贷和社会融资规模的合理适度增长;同时,加强地方融资平台公司贷款、表外业务和房地产金融的风险管理.
关于人民币汇率,央行强调,将发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用,增强汇率弹性;保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,稳步推进利率市场化改革和人民币汇率形成机制改革.(完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。