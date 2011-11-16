分析：中国反垄断监管机构开始发威

11月9日在上海拍到的电信和联通营业?。 REUTERS/Aly Song

路透新加坡/北京11月16日电（记者 Rachel Armstrong/Don Durfee）--中国当局对国内电信巨擘高调发起反垄断调查，称这些企业利用市场垄断地位导致当前中国宽带服务质量差、价格高，预示着滥用市场影响力的企业将面临更严格监管。

中国中央电视台报导，发改委正就中国电信和中国联通涉嫌价格垄断一事展开调查。午间的这一则报导预示着之前基本处于阴影中的监管者拾起了强硬态度。这也可能使在中国的外国企业面临新的审查。

美国普衡律师事务所（Paul Hastings）北京机构合伙人David Livdahl说：“如此公开高调的宣布此事，中国监管者是在展示他们这次很认真。涉及到的可能是占年营收10%的罚款。”

自从中国反垄断法2008年生效以来，其执行基本仅限于商务部用来审查大型并购交易。发改委和国家工商行政管理总局鲜有出手。

发改委主要针对垄断价格问题，而国家工商总局则执行其他的反垄断规定，包括针对垄断性协议等。现在，既已瞄准一个很有挑战的目标，监管者们似乎决心要对不公平竞争加大行动。

富而德律师事务所（Freshfields）合伙人Nicholas French说：“像这样一个案例，使发改委有机会可以证明，它也能发威。”

发改委的行动是紧锣密鼓进行的。自上周开始电信反垄断调查後，发改委于周一又宣布，已针对两家地方性操纵药品原料价格问题，对它们处以罚款。

价格高企 消费者不满

尽管发改委的举措让很多人吃惊，国内要求其对一些国企的价格垄断采取行动的压力却已积聚了一段时间。

上海中欧国际工商学院陆家嘴国际金融研究中心主任刘胜军表示，不断上升的物价，以及一系列涉及国企老总的腐败事件，刺痛了公众对于国有部门的感情。

他说，垄断已成为中国经济的一个大问题，近年来公众对于这些企业愈加不满，特别是电信和石油行业。

这并不奇怪。以中国互联网接入为例，其速度慢、价格高已臭名昭着。据中国国家信息化专家咨询委员会，中国网速排名世界第71位，而网络供应商所收费用比发达国家高出3-4倍。

然而，要触及国有部门，在政治上又极其微妙。从这一点考虑，选择互联网为反垄断对象非常明智。互联网服务的高价格是中国消费者的痛处，而这一业务在电信巨擘整体业务中占比相对较小。

刘胜军说，反垄断调查对于它们来说不算什麽，但这是一个信号，即政府在试图告诉公众，在如此明显的垄断面前他们不是有眼无珠。本次调查对于国有垄断企业，与其说是真正的行动，不如说是一个姿态。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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