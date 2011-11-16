中印在马尔代夫引爆热带"冷战"

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透马尔代夫阿杜市11月16日电（记者 C. Bryson Hull）---在被珊瑚礁和蔚蓝海水包围的马尔代夫的平静海滩上，中国和印度间的地区性“冷战”则正在升温。
马尔代夫是位于印度西南的印度洋岛国，面积只有9万平方公里。上周在该国召开的南亚区域合作联盟（SAARC,南盟）首脑会议上，这两大亚洲竞争对手将各显其威，令东道主马尔代夫左右为难。
在南盟首脑会议召开前，中国在马尔代夫的首个大使馆开馆，外交部副部长张志军出席了庆典仪式。
马尔代夫的两位官员称，中国赶在峰会前开馆匆忙租下启动使馆的场地，但实际的大使馆还在建设中。路透就此多次联系相关方，但中国代表团官员不愿对此置评。
一位要求匿名的亚洲外交官告诉路透，“我感觉时机恰到好处。但正好在南盟会议前让大使馆开馆，这无疑是针对印度的一种的方式。”
这样一来，中国与印度、斯里兰卡、巴基斯坦和孟加拉国一道，成为为数不多在马尔代夫拥有完整大使馆的国家。中国努力争取在南盟中的观察员身份升级到对话夥伴国地位，中国之前已在东南亚国家联盟（ASEAN,东盟）谋求到这一地位。
印度的回应
对于中国在马尔代夫的外交行动，印度通过展示军力和政治援助予以回应。
南盟峰会召开期间，印度海军护卫舰在会议举行地阿杜环礁巡航，为包括阿富汗总统卡尔扎伊在内的贵宾提供保护，而印度总理辛格则在马尔代夫首都马累进行了一天国事访问。
辛格告诉马尔代夫议会：“这是我们延伸的邻邦。我们希望与马尔代夫和其他志同道合的国家一道，确保印度洋地区的和平与繁荣。”
印度还向马尔代夫提供1亿美元的信贷额度，与马尔代夫签署海上反恐合作协定；此外，两国还就“各自领土不容任何其他国家任何活动破坏”达成了共识。
清奈中国研究中心战略事务专家巴斯卡（Bhaskar Roy）称，“中国在印度洋国家中的影响力日渐浮现，其对马尔代夫格外感兴趣，这可帮助中国获得进入南盟的资格。”
中国游客蜂拥而至
从政治及军事合作领域看，印度或许胜出一筹，但对于马尔代夫15亿美元的年经济总量，中国的影响力毫不逊色。
但马尔代夫海外游客的最大来源地是中国。旅游收入占马尔代夫国内生产总值的28%，在其外汇收入中则达90%。
一位不愿透露姓名的马尔代夫官员称，“中国可用钱打通进入马尔代夫的道路，中国只要发布旅行指南说有太多人在马尔代夫溺水，就像打个响指一样很简单，就能让这些游客不再涌向马尔代夫。”
当被问及马尔代夫如何避免成为亚洲大国竞争的牺牲品时，其总统纳希德（Mohamed Nasheed）的回答非常直白，他告诉记者：“我们非常清楚，印度是我们最好的朋友和邻居，我们会继续维持这样的关系。”
他还笑着说，“这没有任何问题，因为马尔代夫与任何国家都是朋友。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透旧金山/华盛顿2月6日 - 美国一家联邦上诉法院周二将就是否恢复总统特朗普的入境禁令听取辩论。此前特朗普发布行政令临时禁止七个穆斯林国家公民入境，这是其上台两周以来最受争议的一项政策。
路透英格兰索利哈尔2月6日 - 索利哈尔生产线上每辆路虎(Land Rover)车的铝制车身上，都带着一张长纸条，标注着每辆车的规格。在这张“身份卡”的最上方，注有车辆的出口目的国。