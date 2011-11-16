中印在马尔代夫引爆热带"冷战"

路透马尔代夫阿杜市11月16日电（记者 C. Bryson Hull）---在被珊瑚礁和蔚蓝海水包围的马尔代夫的平静海滩上，中国和印度间的地区性“冷战”则正在升温。

马尔代夫是位于印度西南的印度洋岛国，面积只有9万平方公里。上周在该国召开的南亚区域合作联盟（SAARC,南盟）首脑会议上，这两大亚洲竞争对手将各显其威，令东道主马尔代夫左右为难。

在南盟首脑会议召开前，中国在马尔代夫的首个大使馆开馆，外交部副部长张志军出席了庆典仪式。

马尔代夫的两位官员称，中国赶在峰会前开馆匆忙租下启动使馆的场地，但实际的大使馆还在建设中。路透就此多次联系相关方，但中国代表团官员不愿对此置评。

一位要求匿名的亚洲外交官告诉路透，“我感觉时机恰到好处。但正好在南盟会议前让大使馆开馆，这无疑是针对印度的一种的方式。”

这样一来，中国与印度、斯里兰卡、巴基斯坦和孟加拉国一道，成为为数不多在马尔代夫拥有完整大使馆的国家。中国努力争取在南盟中的观察员身份升级到对话夥伴国地位，中国之前已在东南亚国家联盟（ASEAN,东盟）谋求到这一地位。

印度的回应

对于中国在马尔代夫的外交行动，印度通过展示军力和政治援助予以回应。

南盟峰会召开期间，印度海军护卫舰在会议举行地阿杜环礁巡航，为包括阿富汗总统卡尔扎伊在内的贵宾提供保护，而印度总理辛格则在马尔代夫首都马累进行了一天国事访问。

辛格告诉马尔代夫议会：“这是我们延伸的邻邦。我们希望与马尔代夫和其他志同道合的国家一道，确保印度洋地区的和平与繁荣。”

印度还向马尔代夫提供1亿美元的信贷额度，与马尔代夫签署海上反恐合作协定；此外，两国还就“各自领土不容任何其他国家任何活动破坏”达成了共识。

清奈中国研究中心战略事务专家巴斯卡（Bhaskar Roy）称，“中国在印度洋国家中的影响力日渐浮现，其对马尔代夫格外感兴趣，这可帮助中国获得进入南盟的资格。”

中国游客蜂拥而至

从政治及军事合作领域看，印度或许胜出一筹，但对于马尔代夫15亿美元的年经济总量，中国的影响力毫不逊色。

但马尔代夫海外游客的最大来源地是中国。旅游收入占马尔代夫国内生产总值的28%，在其外汇收入中则达90%。

一位不愿透露姓名的马尔代夫官员称，“中国可用钱打通进入马尔代夫的道路，中国只要发布旅行指南说有太多人在马尔代夫溺水，就像打个响指一样很简单，就能让这些游客不再涌向马尔代夫。”

当被问及马尔代夫如何避免成为亚洲大国竞争的牺牲品时，其总统纳希德（Mohamed Nasheed）的回答非常直白，他告诉记者：“我们非常清楚，印度是我们最好的朋友和邻居，我们会继续维持这样的关系。”

他还笑着说，“这没有任何问题，因为马尔代夫与任何国家都是朋友。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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