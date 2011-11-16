* 人民币兑美元收盘微涨,受结汇需求支撑

* 中间价持续走低,与即期汇价渐接轨

* 中国经济基本面暂不支持人民币走强

* 人民币汇价近期料基本持稳

路透上海11月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周三收盘微涨.尽管海外美元表现强势,导致中间价连日来震荡走低,不过结汇需求强劲使得市场上美元供过于求,对人民币汇价形成一定支撑.

交易员并认为,受欧债危机影响,中国出口受到不小影响,加之通胀压力减缓,中国经济基本面暂不支持人民币持续走强,近期料仍将基本持稳.

华南一银行交易员说,"汇价在中间价以下波动在近期还是比较少见的,结汇比较多可能是一个主要原因.另外,从技术角度来看,我也认为中间价继续回调的空间不大."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3456 6.3415 6.3550 6.3509 6.3436 6.3465

"还是基本面主导吧,本身中国(经济)基本面没那麽好,10月数据也可以看出来,"北京一银行交易员称.

外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,同时内需旺盛带动进口强劲增长,当月贸易顺差因此远低于预期.

中国商务部发言人沈丹阳周三称,部分国家指责人民币汇率是没有根据的,目前人民币汇率基本处于合理区间.中国外贸面临的形势仍然较为复杂,未来一段时间出口形势仍不容乐观.

该交易员并指出,近期美元指数涨势较为明显,而在欧债危机未得到有效解决前,这一局面或还会延续.在非美货币普遍较弱的情况下,人民币也难有上涨动力,近期不会有太大波动.

以下为北京时间17:08,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3300/50 6.3470

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3510/60 6.3590

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水191点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3265元.

东京汇市欧元/美元与欧元/日圆周三均刷新一个月低点,因欧元区债务危机恐将席卷法国等最高评级成员国,核心国家的公债开始承受压力.不过欧元兑美元在欧洲交易时段转至平盘上方,因做空欧元的投资者被迫买回.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)