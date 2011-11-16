IAEA会议召开在即 六大国在伊朗核问题上意见难获统一

路透维也纳11月15日电（记者 Fredrik Dahl/Sylvia Westall）---西方国家本周将试图克服与俄罗斯在联合国伊朗核报告上的分歧，希望展示大国在这一问题上的联合态度，对伊朗政府施压，强调其希望制造核弹将加剧紧张局势。

不过西方外交官担心，他们可能要面临两难选择：若态度强硬，或与俄罗斯和中国渐行渐远；而温和的更包容的立场，在他们看来，则无法反映国际原子能机构（IAEA）上周发布的伊朗核报告的严重性。

IAEA报告称，伊朗似乎已着手设计核武器。俄罗斯对该报告表示指责，凸显出俄政府反对任何制裁伊朗新举措的立场。

西方官员在维也纳以及其他城市，一直试图赢得俄罗斯和中国的支持，以求在IAEA监督委员会于11月17-18日举行的会议上通过关于伊朗的决议。

一名西方外交官说：“我们现在处于十字路口。”他指的是美国、俄罗斯、法国、德国、中国和英国这六国集团的意见统一性。

IAEA决议旨在显示伊朗核问题所受的关切，并要求伊朗政府解释IAEA文件中提到的问题。IAEA文件使一系列浮出水面的情报暗示伊朗正谋求发展制造核武器的能力。

外交官称，鉴于俄罗斯和中国的不情愿态度，在IAEA监督委员会的最终决议，都不太可能包括再次将伊朗问题提交联合国安理会等实质性行动。

伊朗否认其希望发展核武器，并谴责IAEA的报告为“未能公正采信”且“受政治驱动”。不过伊朗迄今并未就指控作出具体的解答。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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