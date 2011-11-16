希拉里敦促和平解决南中国海争端

美国国务卿希拉里11月16日在马尼拉与学生们对话。 REUTERS/Cheryl Ravelo

路透马尼拉11月16日电（记者 Paul Eckert/Manuel Mogato）---美国国务卿希拉里周三敦促南中国海争端各国不应采用胁迫手段增强主权要求。在区域首脑峰会召开前夕，她此番表态暗指中国。

她说，可能成为亚洲冲突导火索的南中国海争端，应当按照1982年的《联合国海洋法公约》解决，该公约规定了各国可以如何利用海洋及海洋资源。

这或为东南亚国家反对中国提供勇气，中国拒绝将南中国海争端提交国际仲裁。南中国海海域蕴藏着丰富的自然资源，是一条重要船运航线。

希拉里称，美国希望在本周末巴厘岛召开的区域峰会上，坦率地讨论南中国海纠纷。

她在马尼拉纪念美国和菲律宾《共同防御条约》签署60周年时说：“美国不站在任何一种领土主张的一边，因为任何有所主张的国家都有权利去坚持主张。”

“但他们没有权利使用恫吓或胁迫的方式，应该遵守国际法、有关法律规定和《联合国海洋法公约》。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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