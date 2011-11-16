美股收低 关注欧债危机对经济及银行体系的潜在影响

* 法国公债较可比德债收益率差触及欧元面世以来最高

* 戴尔和Abercrombie公布业绩後股价下滑

* Rambus在反垄断诉讼中败诉,股价暴跌61%

* 道指收跌1.6%,标普500指数和Nasdaq指数下滑1.7%

路透纽约11月16日电---美国股市周三收低,尾盘沽盘加速,因有关欧债危机对经济及银行体系的潜在影响的警告增多.

对增长的担忧打压诸如金融和材料等板块.这些类股扩大跌幅,此前评级机构惠誉称,尽管美国银行业前景稳定,但如果欧债危机不迅速解决其前景可能恶化.

稍早,穆迪下调多家德国国有银行的评等,称一旦需要,获得外部支持的机率降低.

Themis Trading的交易部联席经理Joe Saluzzi称,两家评级机构的做法是股市尾盘大幅走低的催化剂.

标准普尔金融股指数大跌2.5%,KBW资本市场指数重挫3.6%.

市场愈发担心欧元区危机正向欧元区核心国家扩散.法国10年期公债较可比德债利差扩阔至欧元面世以来最高.

日本央行表达了欧债危机可能对日本经济成长有负面影响的担忧,而英国央行则下调了经济成长预估.

海外市场下滑,因投资人对海外市场公债收益率不断上升做出反应.投资人担心欧元区领导人将无法实施改革,削减债务并促进经济成长.美股走势变得同欧洲信贷市场密切相关.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为74亿股,不及80亿股的今年日均值.

道琼工业指数收跌190.57点,或1.58%,报11,905.59点;标准普尔500指数收低20.90点,或1.66%,至1,236.91点.Nasdaq指数下跌46.59点,或1.73%,报2,639.61点.

下跌个股中,全球第三大电脑生产商戴尔DELL.O公布的季度营收不及预期,该股重挫3.2%,报15.13美元.

Rambus(RMBS.O)股价崩跌60.6%,报7.11美元,法院判定Rambus在对美光(Micron Technology)(MU.O)和海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)的反垄断诉讼中败诉.美光暴涨23.4%,报6.74美元.

Abercrombie & Fitch Co (ANF.N)滑落13.6%,报48.10美元,该公司公布的季度盈利远逊预期.

纽约证交所涨跌股比例约为5:16,而Nasdaq则约为约3:8.(完)