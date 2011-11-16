中国外交部回应美澳军事合作

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透北京11月16日电---中国周三针对美国与澳大利亚加深军事合作关系的计划表示疑问，中国外交部发言人刘为民表示，加强军事联盟是否有益于国际社会值得商榷。
美国总统奥巴马周三称，在澳大利亚部署美军，有助于维护亚洲安全状态，也有助于提升对该地区人道主义及安全问题的反应速度。
不过，中国政府可能认为，该举动是美国试图包围中国的又一证据。美国在日本和韩国已有军事基地，现在又在澳大利亚部署军队。
在回答美澳加深军事合作计划相关问题时，刘为民表示，中国坚持和平、发展与合作。
他在例行记者会上说，地区国家的对外政策应遵照这些原则。
他表示，“在国际经济形势低迷、促发展成为国际社会共识和焦点的背景下，强化和扩大军事同盟是不是适合时宜之举，是不是符合地区国家乃至整个国际社会的共同期待，值得商榷”。
他并未直接回答中国是否反对美澳签署永久驻军协议的问题，只表示，中美和中澳都有一个共识，就是要进一步发展双方互利合作。
他指出，“我们认为，各方应采取切实行动，增进互信，在相互尊重、互利共赢的基础上加强合作。”
他还说道，“中方不搞军事同盟，对外政策有自己的理念，那就是坚定不移地走和平发展的道路，奉行互利共赢的开放战略，与包括亚太国家的各国发展友好合作关系”。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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