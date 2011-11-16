华为称已将经营重心转至提高利润率

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透巴塞罗那11月16日电---中国华为[HWT.UL]解决方案副总裁詹姆斯・赖(James Lai)表示，公司获得稳固的市场地位之後，已将重心转向提高利润率。华为已拥有全球移动电信设备市场五分之一的份额。
詹姆斯・赖在投资者会上表示：“我们不再试图赢得所有协议，那是华为过去的做法。我们现在要提高利润率，而不是市场份额，这事关利润，我们已经有足够的市场渗透率。”
华为和其中国另一家电信设备商——中兴通讯(000063.SZ)在过去几年中积极抢占电信设备市场份额，使爱立信(ERICb.ST)、诺基亚西门子[NOKI.UL]和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA等欧洲竞争对手倍感压力。
詹姆斯・赖表示，公司计划在未来某个时间公开上市，但称这不是近期的议事日程。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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