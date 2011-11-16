17日盘前分析：2450点面临严峻考验

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受制于2536点附近和获利盘回吐压力，以及欧债危机再度升温的影响，昨日沪深股市全天呈现单边下挫态势，沪综指再度失守2500点关口。

从技术上看，昨日大盘出现重挫，源于市场多重利空打压。大盘日K线收一根长阴线，贯穿5、10、60日三条条短期均线系统，技术形态明显恶化，二次探底概率明显升温，2450点强支撑位将受到严峻的考验。

对于大盘後市走势，笔者认为，在政策微调迹象明显的背景下，断言A股本轮反弹结束还为时尚早。A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机不知道还会爆出什麽新的漏洞，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股将再次面临方向的选择。

消息面，中国人民银行16日发布的《2011年第三季度中国货币政策执行报告》表示，下一阶段继续实施稳健的货币政策，更加注重政策的针对性、灵活性和前瞻性，根据经济形势的变化，适时适度进行预调微调。把货币信贷和流动性管理的总量调节与强化宏观审慎管理结合起来，并根据金融机构稳健经营状况和信贷政策执行情况对有关参数进行适度调整。

另外，工信部科技司副司长李力16日向记者透露，由工信部牵头制定的《物联网“十二五”发展规划》（以下简称“《规划》”）将在最近几日内出台，规划将从产业、财税等多方面，提升物联网产业发展水平。（完）

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