甘肃校车交通事故造成18名幼儿丧生

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京11月16日电---当地媒体报导称，甘肃省正宁县周三发生一辆运煤货车与一辆超载校车相撞事故，造成18名幼儿死亡。
新华社报导称，校车司机和车上一名教师也在事故中遇难，另有44人受伤，其中10人伤势严重。
中国国有电台新闻称，初步调查显示，原本荷载9人的校车实载了64人，属严重超载。
报导称，调查人员正在检查事故原因，但尚不清楚事故责任可能属于货车还是校车。
当地官员紧急赶往事故现场提供支援，并承诺会避免此类事故，但中国网民对安全执法松懈的“讨伐之声”铺天盖地。
新浪微博的一名网友称：“幼儿园对如此严重的超载负有不可推卸的责任。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。