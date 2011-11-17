甘肃校车交通事故造成18名幼儿丧生

路透北京11月16日电---当地媒体报导称，甘肃省正宁县周三发生一辆运煤货车与一辆超载校车相撞事故，造成18名幼儿死亡。

新华社报导称，校车司机和车上一名教师也在事故中遇难，另有44人受伤，其中10人伤势严重。

中国国有电台新闻称，初步调查显示，原本荷载9人的校车实载了64人，属严重超载。

报导称，调查人员正在检查事故原因，但尚不清楚事故责任可能属于货车还是校车。

当地官员紧急赶往事故现场提供支援，并承诺会避免此类事故，但中国网民对安全执法松懈的“讨伐之声”铺天盖地。

新浪微博的一名网友称：“幼儿园对如此严重的超载负有不可推卸的责任。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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