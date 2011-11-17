美国10月CPI较前月下滑 美联储放宽政策空间扩大

* 美国10月CPI较前月下滑0.1%,因汽油和轿车价格下降

* 10月核心CPI较前月升0.1%

* 10月工业生产较前月成长0.7%,为7月以来最大升幅

* 11月NAHB房屋市场指数升至20

路透华盛顿11月16日电---美国10月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%,为四个月来的首次下降,缓解了捉襟见肘的家庭开支压力,且假若美国经济步履蹒跚,可让美国联邦储备委员会(美联储,FED)拥有放宽货币政策的更大空间.

目前美国经济增长正在积聚动能,周三公布的另一份报告显示,10月美国工业生产强劲反弹,得益于工厂加紧生产.

"近期公布的经济数据均显示,美国经济活动的动能正在加快,"多伦多道明证券(TD Securities)资深宏观经济策略师Millan Mulraine指出.

"然而,仍担心欧洲情势会影响复苏,欧债危机若升级可能对经济复苏构成严重阻碍."

劳工部称,上月CPI下降0.1%,因美国人降低新车和汽油消费.

该数据突显这一观点,即今年稍早油价上涨之後,通胀趋于下滑.这似乎令美联储有更大的空间可以在经济减速时采取行动.

"美联储仍非常侧重考虑就业和经济增长--而非通胀,"RBC Capital Markets分析师Jacob Oubina表示.

对于那些在夏季薪资增速赶不上通胀升速的受薪者来说,10月物价下跌有利.

劳工部公布的另一份报告显示,10月实质所得增长0.3%.

年关临近,收入增多可能促进消费者支出,从而增加经济动能,但与此同时,美国要面临欧洲可能出现经济衰退,这将拖累经济成长.

美国主要股指周三下跌,因担心欧债危机;美国公债价格上扬.美元兑欧元上涨.

浏览通胀图表,请点选(link.reuters.com/zev94s).

浏览工业生产和产能利用率图表,请点选(link.reuters.com/vuv94s).

浏览美国抵押贷款图表,请点选(link.reuters.com/wah44s).

**面临的阻力**

随着欧洲极力遏制滚雪球般蔓延的主权债务危机加剧,全球经济面临的风险也在加大.美国经济自夏季以来动能在积聚,但欧洲困局可能拖累美国经济重回衰退.

美联储公布的另一份报告显示,上月工业生产上升0.7%,超过分析师预估.

周三公布的全美住宅建筑商协会(NAHB)/Wells Fargo房屋市场指数显示,美国营建商本月的态度愈发乐观,但仍认为销售环境欠佳.

Commonwealth Foreign Exchange策略师Omer Esiner称,"与欧洲相比,美国数据相对较好."

随着债市动荡席卷欧洲,法德两国对欧洲央行在应对危机中的作用出现分歧,美国总统奥巴马敦促欧洲领导人大胆行动以遏制危机.

美联储周三公布的数据还显示,10月制造业产出加速,在汽车和零部件生产增长带动下升高0.5%.即便美国产能利用率为2008年7月来最高,工业产出数据中鲜有通胀压力增加的迹象.

美国国会正在为是否延长减税和失业救济进行辩论,或对经济成长产生拖累.

明年通胀预计将大幅下降.

美国10月CPI较上年同期上升3.5%,9月较上年同期上升3.9%.克利夫兰联储在一份报告中称,投资者和分析师预期到2012年11月或将降至1.3%.

不过现在,美联储密切关注的用于衡量物价的一项指标仍然处于令人不安的高位.

10月扣除食品和能源的CPI较前月上升0.1%,令核心CPI较上年同期上升2.1%.美联储希望该数据保持在2%或略低于这个水平.

然而,美国经济增长的阻力似乎相当强劲,不久之後美联储或许就不得不采取行动.

摩根大通分析师Michael Feroli称,"就目前而言,美国和欧洲各国政府或许只要出现少数决策失误,美联储决策层就会认为有采取更激进行动的必要."(完)

--编译 肖群英/李爽/张荻/王翔琼;审校 徐文焰/张若琪

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