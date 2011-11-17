欧洲央行在危机中该扮演何种角色？德法意见不一

* 欧洲央行买债稳定市场,但不会持久

* 法国称有信心欧洲央行将"采取必要措施"

* 默克尔称欧盟条约不允许欧洲央行解决危机

* 意大利候任总理提出全由技术官员组成的内阁

路透巴黎/罗马11月16日电---为了欧洲央行是否该加强干预以遏止欧元区不断升高的债务危机,欧洲两大核心国家--法国与德国周三为此出现意见冲突;此前欧洲央行温合买进公债未能平抚市场情绪.

由于法国顶级债信评等面临威胁,借款成本水涨船高,因此其似将要求欧洲央行采取更强力的行动.

债市动荡正向全欧洲扩散.意大利10年期公债收益率已经升至7%上方,长期而言会令该国难以负担.法国、荷兰及奥地利的公债收益率也随之攀高,这三个家与德国为欧元区的核心.

"欧洲央行的角色是确保欧元稳定,同时也包括欧洲金融稳定.我们相信欧洲央行将会采取必要措施以维持欧洲的金融稳定."法国政府发言人Valerie Pecresse在内阁会议後表示.

Pecresse指出,巴黎当局认为投资人当前要求握有法国公债相对于德国公债的溢价是"不合理的".法国与德国公债收益率利差周三触及195个基点,创欧元时代以来新高.

但德国总理默克尔清楚表示,柏林当局反对向欧洲央行施压以在解决债务危机中扮演更重要的角色,称欧盟规定并不容许这样的行动.

"我们认为从各项条约来看,欧洲央行没有解决这些问题的可能,"默克尔在与爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)会面後表示.

默克尔指出,要恢复市场信心的唯一办法,就是执行已经达成协议的改革,并修改欧盟条约建立一个更为紧密的欧洲政治联盟.

欧洲央行决策人士持续排拒国际上对其做为最後的资金提供者,应果断干预的呼吁,该行强调应该由各国政府解决债务危机,办法为节约支出并进行改革.

浏览欧元区危机的图表,请点击:(r.reuters.com/hyb65p)

**镇痛作用短暂**

交易商称,欧洲央行周三买入西班牙和意大利债券,但安抚效果短暂,该央行实施有限、间断买债以安抚市场,同时继续向政府施加压力的政策没有改变的迹象.

欧洲股市收跌,美国股市亦下挫,因投资者质疑欧元区政府遏制欧债危机的能力.

正在澳洲访问的美国总统奥巴马敦促欧洲采取更果敢的行动来化解肆虐的危机.

"在具体的计划和框架出台,并向市场发出明确的讯号,表明欧洲将竭尽全力支持欧元之前,市场将继续动荡,"他说道.

奥巴马表示,虽然意大利和希腊组建新的联合政府显示出进展,但欧洲仍面临"政治决心问题."

蒙蒂(Mario Monti)宣誓就任意大利新总理,他的主要任务是推动不受欢迎的改革以安抚金融市场,此前意大利借款成本被推升至难以维系的水平.

蒙蒂内阁的16位专家包括多位学者,以及Intesa bank(ISP.MI)执行长Corrado Passera.

蒙蒂称,"我相信所有这些努力将缓解我国所面临的市场困境."他将于周四公布其紧缩计划.

一些分析师认为,由学者型官员组成的内阁容易在议会遭受阻力,但蒙蒂称团队中没有政客,更容易放开手脚.

意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)执行长Federico Ghizzoni表示,他将请求欧洲央行(ECB)为意大利银行业者融资提供更多便利.自意大利7月陷入债务危机以来,该国银行业所面临的融资问题就日益加剧.

**系统性危机**

欧盟(EU)执委会主席巴罗索对欧洲议会表示,欧元区面临一场系统性危机,分拆欧盟(EU)不是一个选项.

新任希腊总理帕帕季莫斯领导的临时政府赢得议会信任投票,尽管主要反对党领袖拒绝支持更多紧缩措施.

新公布的数据显示,希腊10月预算赤字走阔,表明紧缩计划加速了经济衰退,即使开征不受公众欢迎的新税,该国政府仍未能提振财政收入.

在欧洲努力防止债务危机席卷整个欧元区并冲击全球经济成长之际,帕帕季莫斯领导的新政府重建希腊千疮百孔的财政以避免违约将是一项艰巨的任务.

有迹象显示货币市场愈发紧张,欧元区银行发现其很难获得美元融资.虽然压力未达到2008年金融危机时的水准,但压力仍在上升,尽管欧央行向银行提供无限的流动性.

布鲁塞尔一智库警告称,法国经济应"拉响警报",而财政经济部长巴胡安则试图安抚对法国财政的担忧.

"我们预计经济会减速,但不会衰退,"巴胡安对LCI新闻频道表示,"我们在竭力维持我们的债信评级,以低价举债."

周二公布的数据显示,欧元区第三季经济几无增长.欧央行总裁德拉吉曾表示,年底前欧元区将温和衰退.

很多分析师相信,目前遏制危机蔓延的唯一方式,是让欧洲央行实施类似美联储和英国央行所推行的量化宽松政策.

欧洲央行自2010年5月以来购入1,870亿欧元政府公债,但迄今已通过从市场吸收同等数额的存款进行了完全冲销.一种选项是让央行停止完全冲销政府债券购买开支.

德国一直对此强烈反对,担心印钞可能助长通胀.

不过德国政府经济顾问小组成员Peter Bofinger称,若欧元区债务问题恐瓦解金融系统,那麽欧洲央行就应成为欧元区的最後贷款人.(完)

--编译 张明钧/肖群英/兰秀娟/李爽/王翔琼;审校 徐文焰/张荻/吴云凌

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