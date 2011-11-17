中国股市盘前看点--11月17日

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国10月房屋开工及建筑许可年率
--欧洲央行(ECB)管理委员会开会
**宏观经济和政策面**
--中国人民银行称,国内经济潜在增长水平将逐步趋缓,且物价调控不能松懈,因此未来要把握好政策的力度与节奏,适时适度进行预调微调.
--央行三季度货币政策执行报告显示,9月末,金融机构超额准备金率(超储率)为1.4%,扭转连续两个季度的下降态势,表明银行体系流动性已趋向宽松.
**重点行业和公司**
--证券监督管理委员会公告称,证监会发审委审核通过新华人寿保险股份有限公司首次公开发行(IPO)申请.
--工信部科技司副司长李力透露,物联网"十二五"(2011-2015年)发展规划将在最近几日内出台,规划将从产业、财税等多方面,提升物联网产业发展水平.
--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)公告称,近日旗下子公司中标多项工程,中标价合计约104.28亿元人民币,约占中国会计准则下其2010年营业收入的2.22%.
**海外动向**
--美国股市周三收低,尾盘沽盘加速,因有关欧债危机对经济及银行体系的潜在影响的警告增多.道琼工业指数收跌190.57点,或1.58%,报11,905.59点.
**关键点位**
--沪综指在2,500点处存在抛压.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
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路透北京2月10日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会日前下发通知，要求券商对并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和非上市公司推荐业务开展自查自纠和规整规范的专项活动。
路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。