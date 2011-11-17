中国股市盘前看点--11月17日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国10月房屋开工及建筑许可年率

--欧洲央行(ECB)管理委员会开会

**宏观经济和政策面**

--中国人民银行称,国内经济潜在增长水平将逐步趋缓,且物价调控不能松懈,因此未来要把握好政策的力度与节奏,适时适度进行预调微调.

--央行三季度货币政策执行报告显示,9月末,金融机构超额准备金率(超储率)为1.4%,扭转连续两个季度的下降态势,表明银行体系流动性已趋向宽松.

**重点行业和公司**

--证券监督管理委员会公告称,证监会发审委审核通过新华人寿保险股份有限公司首次公开发行(IPO)申请.

--工信部科技司副司长李力透露,物联网"十二五"(2011-2015年)发展规划将在最近几日内出台,规划将从产业、财税等多方面,提升物联网产业发展水平.

--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)公告称,近日旗下子公司中标多项工程,中标价合计约104.28亿元人民币,约占中国会计准则下其2010年营业收入的2.22%.

**海外动向**

--美国股市周三收低,尾盘沽盘加速,因有关欧债危机对经济及银行体系的潜在影响的警告增多.道琼工业指数收跌190.57点,或1.58%,报11,905.59点.

**关键点位**

--沪综指在2,500点处存在抛压.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

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