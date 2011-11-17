中国强化政府债务管理

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透北京11月17日电---周三召开的国务院常务会议讨论并原则通过中华人民共和国预算法修正案(草案),修改的基本原则包括强化政府债务管理,防范财政风险,且各级政府全部收入和支出都要纳入预算等.
新华社周三晚间报导并引述国务院常务会议内容称,修正案草案增强预算的科学性、完整性和透明度.除涉及国家秘密的内容外,各级政府和各部门的预算、决算都要依法向社会公开.
此外,完善财政转移支付制度,做到规范、公平、公开.严格预算执行,规范预算调整,完善预算审查监督.
会议决定将草案提请全国人大常委会审议.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透北京2月10日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会日前下发通知，要求券商对并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和非上市公司推荐业务开展自查自纠和规整规范的专项活动。
路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。