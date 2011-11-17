“四大惨业”不好救 面板最怕DRAM化--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月17日出版的当期「老谢开讲」专栏)

说了好几个月的「四大惨业」，终于得到赶着选举行程的吴敦义院长正视了。十一月九日，吴院长公开表示抢救「四大惨业」。这是官方首度将ＤＲＡＭ、面板、ＬＥＤ及太阳能列为「四大惨业」。这四个可能拖累台湾经济的「惨业」，能不能救得起来？若能救，该怎麽救？恐怕问题才要正式开始。

吴院长表示，「两兆双星」是民国九十三年政府推动的政策，马政府上台後一度有意整合ＤＲＡＭ产业，但功败垂成。目前有两个机会促成台日ＤＲＡＭ厂合作，由拥有专利权的日系大厂与台湾ＤＲＡＭ厂整合；若能整合成功，台湾ＤＲＡＭ厂就不会供过于求、杀价竞争，也不会付出过多权利金。

至于面板业如何整合，吴院长表示面板景况稍好，而台湾两大面板厂如何整合，也在「适度」接触。至于ＬＥＤ与太阳光电，吴院长指示，九月起全台交通号志率先汰换为ＬＥＤ灯，未来政府将逐步推动寻找适当城市试办ＬＥＤ照明。另外，太阳能去年每度收购价格是十二．九元，今年已降为七．七元。吴院长举出德国为太阳能付出代价很大，我们要避免重蹈覆辙。这是吴院长初步为「四大惨业」拟定的抢救方案，但是对于业者来说，实在缓不济急。

**ＤＲＡＭ灾情高居四大惨业之首**

目前四大惨业论灾情，以ＤＲＡＭ最严重，ＬＣＤ面板次之，再来是太阳能，ＬＥＤ状况稍好，问题的源头都在竞争力不足，亏损不能止血。这四大惨业中，今年前三季亏最多的是面板。奇美电前三季亏四八二．八八亿元最多，友达亏四四三．一一亿元次之，华映则亏了九十．六五亿元，彩晶也亏五十五．九九亿元，国内四家大尺寸面板厂前三季合力亏损一Ｏ七二．六三亿元。一个产业，四家公司，亏损逾千亿元，这是国内的重大伤害。

其次则是ＤＲＡＭ。其中南科前三季亏二八八．八八亿元，华亚科亏一四九．七五亿元，力晶亏一三二．六亿元，国内三家ＤＲＡＭ厂合亏五七一．二三亿元，也是重伤害。目前台塑集团背了两家ＤＲＡＭ厂，对大股东南亚可说是重伤害，因为ＤＲＡＭ亏损不止，南亚科与华亚科累积的亏损十分惊人。

南科从Ｏ七年开始巨幅亏损，累计这五年（到今年第三季止），单是一家南亚科就亏了一一三九．八四亿元，南科亏不止，净值跌到五元以下，已打入全额交割。美光入股的华亚科则是连亏四年，从Ｏ八年开始亏损，合计亏损五八八．八一亿元。这五年来，南亚科及华亚科合计帮台塑集团亏掉了一七二八．六五亿元，若非台塑石化带来庞大获利，台塑集团恐怕老早「弃养」这两家公司了。

目前华亚科负债八五六．五一亿元，每股净值仅剩八．二八元。去年，台塑集团曾经为华亚科进行六十四亿元增资，每股溢价二十二．五元；但一年多下来，华亚科股价在减资又增资後，仍跌到三．八五元。台塑去年也为南亚科办了一次增资，每股十六．五元，但是南科股价却跌到二．五元。纵然有台塑集团那麽大的胳臂好撑腰，，台塑以集团之力举起南亚科、华亚科，仍然十分吃力。

台塑集团内部有一度为了华亚科与南亚科的存亡，七人领导小组曾经热烈讨论是继续坚持挺下去？还是收摊？最後为了面子，台塑企业不能倒，于是决定全力救援这两家难兄难弟的企业。

只是ＤＲＡＭ陷在标准规格记忆体，台湾ＤＲＡＭ厂的产能全部都集中在ＰＣ，在苹果的iPhone与iPad席卷市场後，ＰＣ的成长已打上问号。目前三星已将使用在ＰＣ的ＤＲＡＭ产能压缩在三Ｏ％以下，加上海力士（Hynix）两家ＤＲＡＭ业者每月只调拨二十万片产能在ＰＣ ＤＲＡＭ上面。反观台湾ＤＲＡＭ把所有一切都砸在ＰＣ ＤＲＡＭ上，根本找不到出路。

目前台湾把希望全都押在日本尔必达（Elpida）身上，只是尔必达也是亏损不止，自身难保。上一季尔必达亏损四九Ｏ亿日圆，股价也跌跌不休，从二一八九日圆一口气跌到三五七日圆。尔必达今年二月二十五日在台湾挂牌ＴＤＲ，成为首家在台ＴＤＲ上市的企业，发行价是二十一．三元，如今也跌到六．七二元，上市只有八个月，股价已跌掉六八．四五％。另外，尔必达从力晶手上取得的瑞晶，上半年是全台唯一赚钱的ＤＲＡＭ厂，如今也开始亏损了。

尔必达是全球第三大ＤＲＡＭ厂，美光是第四大，都陷入亏损的命运，第二大的海力士仍有获利，但获利已急降。显见ＰＣ式微後，标准规格的记忆体已慢慢找不到出路。台湾要靠尔必达来救ＤＲＡＭ产业，恐怕不是最好办法。

另一条路只得靠产业自救，像力晶的黄崇仁站出来说，不要再叫力晶ＤＲＡＭ股。黄崇仁说将带领力晶退出标准型ＤＲＡＭ领域，转向代工及快闪记忆体。其实这条路华邦走了好几年，去年ＤＲＡＭ大赔，华邦净利却达三十五．五亿元；今年上半年华邦仍赚，一直挺到第三季，才出现四一一Ｏ万的亏损。

**银行成台湾ＤＲＡＭ惨业的最大苦主**

显然靠政府不如靠自己，华邦转型找到出路，力晶也可以走同一模式，剩下来不转的，由台塑集团找美光，为华亚科与南亚科找一条路，这比由政府主导的ＴＭＣ（台湾创新记忆体公司）的整合恐怕更有效。因为ＤＲＡＭ产业杀到这里，大家都没力了。

只是苦了银行，茂德的五七八亿元债权已让官股银行锉着等。目前民营银行已将茂德债权百分之百打入呆帐，但是官股仍然HOLD住不放弃，今年八大公股银行前十月获利，如果把茂德的债权三九一亿元打掉，今年获利已吃掉大半。而最近力晶纾困案，申请展延一年，假如再把力晶近八百亿元的债权算进去，联贷银行今年获利将全被吃光。国内三家ＤＲＡＭ厂（茂德不算），目前债务高达二八八九亿元，银行铁定是最大苦主。

ＤＲＡＭ的情况大家都懂，下一个危险的地雷，恐怕是面板。大家都认为面板不像ＤＲＡＭ，主要是面板过去几年获利很好，友达在Ｏ七年最好的时候一年就赚五八二亿元；即使今年面板会赔大钱，但是帐上公积、盈馀仍雄厚，像友达每股净值仍达二十五．五一元，奇美电每股净值高达二十九．六六元。面板双虎对抗不景气，至少还可以撑好几年。

**固守大尺寸，面板小心成ＤＲＡＭ翻版**

只是面板的急转直下，千万不可掉以轻心，一是面板双虎的资本支出比ＤＲＡＭ大很多，若是一家面板老虎出事，银行铁定吃不消，因为友达与奇美电的债务都超过ＤＲＡＭ厂加起来的总和。目前友达负债三Ｏ四四亿元，奇美电四三九八亿元，面板两只老虎负债加起来高达七四四二亿元，这是天文数字。

而华映与彩晶已奄奄一息，华映股价跌到一．六五元，彩晶剩下一．六七元，只剩残值而已，只是能撑多久算多久的问题。真正难题仍在友达与奇美电，今年前三季友达亏四四三．一一亿元，奇美电亏四八二．八八亿元，两家面板厂亏了九二五．九九亿元，这又是天文数字，问题是亏损的数字降不下来；若今年友达亏六百亿元，奇美电亏七百亿元，这恐怕会是十分震撼台湾的大消息。

问题在台湾的面板厂拚命朝八．五代线走，面板双虎专攻大尺寸的面板，正好碰上中国大陆的京东方、华星光电八．五代线都开出，大尺寸面板杀成一片红海，大家都惨赔。反观南韩ＬＧＤ、三星，却在ＡＭＯＬＥＤ及ＩＰＳ广视角的中小尺寸闯出一片天，这个技术台湾做不出来，结果三星与ＬＧＤ面板成为苹果供应链成员，台湾却杀到血流成河。

这次日本政府出面整合中小尺寸面板厂，由索尼、东芝与日立各出资一Ｏ％，日本有官方背景的产业革新机构出资七Ｏ％，成立日本中小尺寸面板联盟。这是台湾整合面板业的有效范本，问题是台湾必须在大尺寸面板外，赶紧扎根下一世代面板新技术。

当记忆体转向快闪记忆体之际，台湾仍紧守标准规格的ＰＣ ＤＲＡＭ；面板往中小尺寸发展，台湾仍困守大尺寸；最後发现南韩往前走，进阶了，台湾却故步自封，最後形成了好几输。一个是政府牺牲了租税，培养的产业茁壮不起来，二是出钱的企业把老本都赔进去了，更惨的是股票市场的小散户，辛苦工作投资股票，最後落得倾家荡产，形成了一个通杀的产业，国家的国力也被拖累了。

目前面板正处在ＤＲＡＭ化的临界点上，稍不小心，面板就是ＤＲＡＭ产业的翻版。除了双Ｄ之外，下一个最危险的产业应该是太阳能，而不是ＬＥＤ，面板会形成杀戮战场，与中国大陆产能急增有关。

中国把节能产业列入十二五规画范围，业者竞相投入，目前以太阳能最严重。今年是太阳能杀戮的一年，益通前三季亏损三十二．一三亿元，新日光亏十一．八六亿元。除了中美晶、合晶等上游厂，太阳能的杀戮从第二季开始，所幸去年是丰收的一年，今年的亏损大家还挺得住。

**大陆产能急增，太阳能进入淘汰赛**

问题是，杀戮从今年开始，可能会有一段困难时期，明年会是严酷的大淘汰赛。中国第五大的天合光能已预告未来四年的淘汰赛，将有三分之二的厂商会出局；这两年德国与美国的太阳能已加速整合，连业界领导厂商First Solar也表示苦战。

天合光能预告，从多晶矽、矽片到电池模组三大太阳能市场，最後将各自留下五家业者，谁能挺到最後才是关键所在。台湾的太阳能加速亏损已是难以挽回的命运，过去多年，业者尝到的甜头，现在变成苦头，最显着的是太阳能股价大跌，让大股东都套牢。

今年二月，叶国一从郭台铭手上抢到益通经营权，原本鸿海谈的每股溢价二十元，後来叶国一加码到二十二元，结果今年益通亏了三十三亿元，股价跌到十．六元，叶国一这一战看是输了。除了益通外，达能今年以五十九元增资，股价却跌到十二．八五元；升阳科以七十三元现金增资，却跌到二十四元；绿能以七十四元增资，如今却仅剩二十三．六元。太阳能开始套大股东，也套散户，问题才刚开始，这恐怕不是政府想救就可以救得起来的事。

ＬＥＤ关键在中国大陆的扩厂，若中国的产能不收敛，业者仍只有奋力强化竞争力求自保而已。说到这里，「四大惨业」会惨不停，关键全在缺乏核心竞争力。台湾如果只会买设备－－Turn key（统包），产能一开就杀价竞争，不在技术上超越别人，只想用价格打死人，最後只有毁灭一途，政府要救也使不上力，最後的苦主则是联贷的银行！(完)

--整理 张雅菁/林高丽

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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