中国希望扩大与津巴布韦经济往来

美国上诉法院支持暂停实施特朗普的穆斯林入境禁令
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透北京11月16日电---津巴布韦总统穆加贝周三在北京与中国国家副主席习近平会面，习近平称其是非洲知名的民族解放运动领导人，也是中国人民熟悉的老朋友，凸显中国致力于加强与津巴布韦经济关系。
习近平对现年87岁的穆加贝表示，两国在经贸、农业、矿业、基础设施建设等领域合作积极推进。
津巴布韦推动矿业企业本土化的作法，令西方投资者望而却步，但习近平对此政策未提出批评。
习近平说：“总统阁下是非洲知名的民族解放运动领导人，也是中国人民熟悉的老朋友。”
“中方愿与津方携手努力，进一步增进友好往来，拓展务实合作。”
但报导并未提到双方是否达成任何商业协议。
因遭西方国家抵制，穆加贝积极向其他国家寻求帮助，特别是中国，中国企业对津巴布韦矿产资源兴趣浓厚。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
农林畜产食品部副部长Kim Kyeong-kyu在一简报会上表示，“我们将全国各地口蹄疫警戒级别提高，且第二型病毒株已经出现。”