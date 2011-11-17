中国希望扩大与津巴布韦经济往来

路透北京11月16日电---津巴布韦总统穆加贝周三在北京与中国国家副主席习近平会面，习近平称其是非洲知名的民族解放运动领导人，也是中国人民熟悉的老朋友，凸显中国致力于加强与津巴布韦经济关系。

习近平对现年87岁的穆加贝表示，两国在经贸、农业、矿业、基础设施建设等领域合作积极推进。

津巴布韦推动矿业企业本土化的作法，令西方投资者望而却步，但习近平对此政策未提出批评。

习近平说：“总统阁下是非洲知名的民族解放运动领导人，也是中国人民熟悉的老朋友。”

“中方愿与津方携手努力，进一步增进友好往来，拓展务实合作。”

但报导并未提到双方是否达成任何商业协议。

因遭西方国家抵制，穆加贝积极向其他国家寻求帮助，特别是中国，中国企业对津巴布韦矿产资源兴趣浓厚。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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