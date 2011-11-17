香港《经济日报》：抗衡美国围堵 中国软硬兼施

（11月17日社评）

美国总统奥巴马接连出招,继经贸围堵中国後,昨又加强军事围堵,宣布澳洲驻军,剑指南海.美国步步紧逼,严峻考验北京能否用政治、军事能力维护核心利益,尤其领土完整,并在经贸上用软功笼络亚洲友邦,抗衡美国.经贸再加军事美国进逼加紧.奥巴马为实施重返亚洲国策,对中国围堵不断升级,上周藉在亚太经合会公开抨击中国贸易政策、人民币升值不够、力推泛太平洋战略经济夥伴关系协定,以经贸孤立中国.

北京现时对外政策是硬的更硬,软的更软,即在维护核心利益上要硬,要保卫领土问题、国家主权等;在核心利益以上的范畴,如经贸领域则尽量放软姿态,期以让利多交朋友,谋求合作.南海问题要维护中国的核心利益,北京必须运用外交、军事力量,以灵活外交手腕,搁置主权争议,共同开发,防止美国从中挑拨,但要外交有用,则需军事实力作支撑,令越菲知难而退,又不会因此刺激亚洲邻国的戒心,难度极高.

除动用硬实力外,另一关键是如何利用经贸赢取邻邦友谊.亚洲诸国多在政治军事亲美,经济上亲中,冀左右逢源,既获美国撑腰向中国耍硬,又谋中国经贸利益.中国如何用经贸让利,达到各取所需,亦是一大考验.让利加硬实力换取时间壮大.美国在经贸、外交和军事上接连出重招遏制中国,但中国当前经济、军事和外交实力,均与美国相距甚远,故只能以守为主,善用外交力、军事力和经济力,赢取更多时间、空间,让自己持续壮大,将来才有力与美国比拼,这是中国崛起的最严峻考题.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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