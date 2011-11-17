9月中国净增持美国国债113亿美元

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透上海11月17日电---美国财政部最新统计数据显示,9月份中国净增持美国国债113亿美元,上月为净减持365亿美元.
数据并显示,9月末中国持有美国国债总额为11,483亿美元,仍列全球首位;但较上年末的11,601亿美元仍减少了118亿美元.
中国央行数据显示,今年9月外汇储备大减608亿美元;截止9月末,外汇储备规模3.2万亿美元.
美国财政部数据并显示,9月持有美国国债量名列第二的仍为日本,当月日本的持有规模增加202亿美元至9,568亿美元,上月为9,366亿美元.
美国财政部各月公布的中国所持美国国债的数据中,中国央行并非唯一持有人,中国持有美国证券资产的投资者可能来自中国央行、银行或企业及中国政府批准的其他境内投资者.但离岸中资机构及中国委托境外机构的投资不包含在内.(完)
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--发稿 曾菱; 审校 黄凯
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