人民币或在未来5-10年对美元构成挑战--美国会委员会

* 委员会敦促全面评估美-中关系

* 就愈演愈烈的网络恶意攻击活动指责北京

* 中国表示将为人民币国际化打好基础

路透华盛顿11月16日电---由美国国会创建的一个委员会周三提交报告称,中国经济正沿价值链向上移动,人民币可能在未来5-10年内对美元"构成挑战".

美-中经济与安全评估委员会在其递交至美国国会的2011年度报告中称,中国满足于作为全球低端制造业工厂的时代已经过去.

这个由12名两党人士组成的委员会在这份406页的报告中表示,中国经济的设计者希望能带领中国跻身高科技产品、高端研发以及新一代产品领域.

"与之相似,人民币对美元带来挑战也变得不再那麽不可想象,也许在未来5-10年就会发生."报告称.

报告表示,中国当局希望通过与外国企业和境外金融中心,特别是香港的双边货币安排,为实现人民币的全球化打下基础.

报告称,高盛代表对该委员会成员称,香港获选为离岸人民币交易平台"是因为北京能够对市场施加全面控制".

该委员指出,根据中国国务院副总理李克强在8月访港期间宣布的计划,更多中国内地金融机构将可以在香港发行人民币计价的债券.

报告敦促美国国会要求白宫国家安全委员会进行全面检讨,以"确定是否需要作出改变,以应对中国对美国国内外利益构成的愈加复杂且严重的挑战".

该委员会在2000年成立,旨在监督美中双边贸易对美国国家安全的影响,并对国会应采取的行动提出建议.

委员会今年的轮值主席William Reinsch称,他预计在未来几年内人民币不会"取代"美元,除非中国政府采行浮动汇率制,并解除资本管制.

不过,"他们在香港的所作所为表明挑战即将来临,"Reinsch接受路透电话采访时称.

在安全领域,该委员会还就愈演愈烈的网络恶意活动指责北京,包括帮助进行工业间谍活动,以及侵入美国与别国政府的电脑网络.

Reinsch在声明中称,该委员会最主要的担忧是,中国融入世界贸易体系的步伐"似乎愈发滞後,因为中国政策着眼于短期回报而非长期整体利益."

报告表示,新发行的美元计价金融工具规模大于人民币计价工具;但人民币市场在不到一年的时间里取得巨大发展,每日成交量已相当于美元计价市场的11%.

然而该委员会还称,在全球外汇市场,人民币日交易规模仅为占整体的0.3%;全球外汇市场每日成交量达4万亿(兆)美元,美元相关交易规模及占85%.(完)

--编译 徐文焰;审校 张明钧

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