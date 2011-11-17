巴西外长：金砖国家目前不考虑扩容

路透印尼巴厘岛11月16日电(记者 Ben Blanchard/Olivia Rondonuwu)---巴西外长帕特里奥塔(Antonio Patriota)周三表示，目前不希望新兴国家组成的“金砖五国”集团进一步扩容，但的确希望发展中国家能在国际组织中享有更大的发言权。

帕特里奥塔在接受路透采访时表示，金砖国家集团目前挺好。这打消了印尼可能获准加入该集团的建议。

他在印尼旅游胜地巴厘岛说道：“我想，我们更倾向于在现有成员国基础上整合金砖国家集团。”

帕特里奥塔在东盟峰会间隙接受采访时表示：“我们希望整合金砖集团现有成员，将来可能会考虑以‘BRICS+’形式接纳新成员。”

“这并不是说我们不重视与印尼，以及面临类似经济发展水平和挑战的东盟国家发展关系。”

今年早些时候，在中国召开的金砖国家峰会上，南非被接纳加入该集团。经济学家和外交人士预计，墨西哥和土耳其等国未来也将加入金砖集团。

帕特里奥塔表示，席卷欧洲的金融危机说明新兴市场国家的时代已经到来。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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