《Saft专栏》技术型政府也无法阻止欧债危机蔓延

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 程琳

路透11月15日电---现在轮到西班牙了.市场传来的信息与其说是认为意大利大到不能倒,倒不如说是预期希腊将会破产,并连累其它国家.

公开宣扬将建立技术型政府,对财政缩编做出新的保证和计划,都没能阻止欧元区危机扩散,资金枯竭情况已经从希腊和意大利向西班牙蔓延.西班牙10年期公债收益率(殖利率)升穿6%,为8月初欧洲央行开始买入西班牙债券以来首见.

也许这是因为扩散源头不是雅典或罗马,而是柏林和巴黎当局以及位于法兰克福的欧洲央行,他们似乎都不愿采取挽救欧元的必要措施.

贝卢斯科尼辞职与前欧盟执委蒙堤被任命为意大利新总理所带来的良好感觉转瞬即逝.意大利公债收益率上周还远低于6.5%,但周一又再度升至6.67%,意大利被迫以欧元问世来最高的利率标售五年期债券.不光如此,法国和比利时公债信用违约互换(CDS)成本也创下欧元问世来新高.

欧洲央行一方面仍表现出誓死奋战到底的样子,另一方面却又对身边火情视而不见,无怪乎市场要下跌了."让意大利政府行动的动力减弱是解决不了危机的,"欧洲央行管理委员会委员魏德曼对金融时报称.他还在另一次演讲中呼吁国际社会停止向欧洲央行施压,因为这可能有损欧洲央行信誉.

兼任德国央行总裁的魏德曼是欧洲央行中坚决反对干预的一员,他的言论凸显出欧元区可能面临的绝境.要是没有大规模干预,例如大量印制新钞购买意大利和其它处境困难国家的公债,欧元区就将岌岌可危.

目前危机扩散的矛头对准了西班牙.这种效应的逻辑很简单.如果欧洲央行不行动,就没有其它力量可以发挥防火?作用,金融市场自然会认为一国破产或是债务扣减,将接二连三蔓延至更多国家.

近期协议不遗馀力将希腊打造成不违约模样的荒唐做法,就是一个例子,事实上也论证了魏德曼的观点.欧洲央行在德国印着钞票,再把它给予意大利及其债权人,由此而来的道德风险不可避免会招致西班牙、爱尔兰,甚至最後还有法国有类似要求.

为失败作打算

上月,德国总理默克尔与法国总统萨科齐将希腊拟对援助协议进行公投称作是对欧元区成员身份的公投时,首次谈到成员国退出欧元区的可能.这让他们如愿迫使前希腊总理帕潘德里欧在辞职前彻底转变态度,但也打开了潘多拉魔盒.

默克尔所属德国基督教民主党(CDU)投票允许欧元区国家退出该组织,对事态毫无帮助.德国《明镜》周刊(Der Spiegel)一篇未引消息来源的报导也是无助于欧元区形势,报导称德国在考虑一些假设情景,如希腊退出欧元区後建立更强大的欧元区.

无论市场对此乐见与否,价格走势都在暗示希腊退出的可能性上升,整体重组亦更加可能.于是我们又回到欧洲没有真正能够担当最後贷款人角色的央行这个问题上.没有这样一家央行,或者说是缺乏从德国向希腊及其债权人进行大规模财政转移的政策,就几乎无法阻止巨额主权债务的债主和拥有相关敞口银行的储户踏破门槛兑现.

这些银行如若减持公债,试图率先完成在2012年中期前增资这个难于登天的任务,很可能让事态激化.2012年中期是救援计划提出的目标时间.

往好的方面想,欧洲央行、德国,一定程度上还包括法国,正在艰难的讨价还价,期待先让南欧做出最大程度的让步,再迈出大规模印钞的最後一步.

但愿他们找到那枚火箭炮时,它还在那里.(完)