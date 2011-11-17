美墨边境现贩毒地道 警方查获大量大麻

路透圣地亚哥11月16日电---美国当局周三表示，警方发现一条从墨西哥通往加州的“重要跨境运毒通道”，并缴获12,700公斤大麻。

美国移民和海关执行机构（ICE）发布的新闻稿称，这条地下通道连接圣地亚哥南部一工业园区的仓库和墨西哥边境城市蒂华纳（Tijuana）。

ICE表示，在周二进行的相关搜查过程中，墨西哥当局和圣地亚哥通道任务队的执行机构发现了大麻。

近年来，墨西哥贩毒集团在美国和墨西哥边境挖掘了数十条地下通道，以逃避入境口岸不断强化的安检措施。几乎所有地下通道都连接着墨西哥边境城市与美国加州和亚利桑那州。

蒂华纳是毒品从墨西哥进入美国加州的主要门户。去年，当局发现两条大型通道，连接蒂华纳和圣地亚哥南部边境地带。

通道长约2,000英尺，内部装备了轨道、照明和通风系统。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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