中国仍是具有成长机会的市场--惠誉

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

11月16日电---据惠誉称,尽管有迹象显示中国经济正在放缓,不过美国企业发行人仍视中国为一个具有成长机会的市场.2011年第三季财报季期间,中国公布了两项重要数据:

(1)中国第三季经济较上年同期增长9.1%,第二季和第一季升幅分别为9.5%和9.7%.

(2)中国10月通胀年率降至5.5%,为继7月触及6.5%的峰值後,连续第三个月下滑.

惠誉估计,若美国遭遇二次衰退,中国2012年国内生产总值(GDP)增长率可能降至7%.在今年第三季,惠誉调降美国、欧元区、日本和英国的经济增长预估.新兴经济体料仍将是全球经济复苏的主要动力,尽管这些国家在收紧政策以对抗通胀上升.

惠誉指出,整体而言,美国企业的业务模式应对全球宏观压力的能力似乎较强,现金馀额也较高.

在经济大衰退伊始,美国与欧元区的财政难题就初露端倪.与此相反,日本海啸和北非政权更迭等事件对经济的影响则相对短暂."对中国软着陆的一致意见;美国企业怎麽说"这份报告的全文发表在惠誉网站(www.fitchratings.com).报告中包括大多数与中国经济增长有关的企业管理层对于2011年第三季获利情况的评论摘要.(完)