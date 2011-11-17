必和必拓谨慎看待商品价格前景

路透墨尔本11月17日电---全球最大的矿业公司必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)预计,波动加剧以及经济前景不确定将打压商品市场人气,而且客户在管理库存方面已更趋谨慎.

该公司周四还警告称,与其有业务往来的部分企业面临贸易融资渠道收紧的情况.

"尽管存在这些挑战,我们仍能将生产出来的产品全部售出,交易对手仍继续履行合约."必和必拓首席执行官高瑞思周四在澳洲举行的年会上对股东说.

与必和必拓一个月前在伦敦的年会相比,他对前景看法更加谨慎,当时他称价格已经因全球不确定性走软.

继上个财年录得创纪录的217亿美元获利後,必和必拓股东周四可能会要求公司回购更多股票.该公司今年稍早完成回购100亿美元股票.

必和必拓已经表示,将考虑回购股票以及可能的并购,计划在截至2015年的五年内支出800亿美元,用于扩张铁矿石、煤炭、铜、铀和天然气生产.(完)

--编译 杜明霞;审校 隋芬

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