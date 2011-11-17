南欧陷危机 富人资金流往伦敦房市

美国众议院金融服务委员会主席制定计划 拟放松对华尔街的管制
路透华盛顿2月9日 - 美国众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)已制定计划，拟取消2008年金融危机之后一些对华尔街的监管规定及消费者保护措施，这一步将基本界定特朗普时代的放松金融监管辩论。
路透伦敦11月16日电（记者 Andrew Macdonald/Brenda Goh）---希腊、意大利和西班牙富人对本国可能脱离欧元区的前景深感不安，纷纷将资金投入伦敦地产市场寻求避险。
伦敦地产市场的吸引力源于安全和稳定，而流动性和地产登记完善也受到青睐。欧元区危机加速了原本已因英镑走软推动的资产流动趋势。
“伦敦是欧元区资金外流的理想场所，尤其是对南欧国家而言，”国际地产经纪公司莱坊（Knight Frank）住宅研究主管Liam Bailey表示，“公正地说，这是真实存在的趋势。”
欧元区深陷主权债危机，这波及全球金融市场，并导致希腊和意大利政局动荡。
希腊可能退出欧元区，甚至意大利也存在这样的可能，这导致资金不仅逃离南欧，甚至要逃出欧元区。
莱坊数据显示，投资者对伦敦地产市场感兴趣，反映出欧元区一些国家债务危机严重程度。
今年迄今，希腊买家在伦敦高端地产市场交易量占比为2.63%，上年同期为1.7%。意大利和西班牙买家占比也分别上升到2.63%和0.7%，上年同期分别为1.9%和0.6%。
Bailey表示：“在欧洲范围内，伦敦市场的表现好于其他主要重要城市。”这主要是与巴黎和柏林等首都城市相比。
而只要南欧国家富人对国内资产价值的极度忧虑不减轻，这种趋势预计将延续下去。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)已制定计划，拟取消2008年金融危机之后一些对华尔街的监管规定及消费者保护措施，这一步将基本界定特朗普时代的放松金融监管辩论。
路透纽约2月9日 - 熟悉情况的消息人士周四透露，美国私人直接投资公司黑石集团同意收购保险经纪商Aon Plc的员工福利外包业务，价格约为48亿美元。
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。