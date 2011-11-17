南欧陷危机 富人资金流往伦敦房市

路透伦敦11月16日电（记者 Andrew Macdonald/Brenda Goh）---希腊、意大利和西班牙富人对本国可能脱离欧元区的前景深感不安，纷纷将资金投入伦敦地产市场寻求避险。

伦敦地产市场的吸引力源于安全和稳定，而流动性和地产登记完善也受到青睐。欧元区危机加速了原本已因英镑走软推动的资产流动趋势。

“伦敦是欧元区资金外流的理想场所，尤其是对南欧国家而言，”国际地产经纪公司莱坊（Knight Frank）住宅研究主管Liam Bailey表示，“公正地说，这是真实存在的趋势。”

欧元区深陷主权债危机，这波及全球金融市场，并导致希腊和意大利政局动荡。

希腊可能退出欧元区，甚至意大利也存在这样的可能，这导致资金不仅逃离南欧，甚至要逃出欧元区。

莱坊数据显示，投资者对伦敦地产市场感兴趣，反映出欧元区一些国家债务危机严重程度。

今年迄今，希腊买家在伦敦高端地产市场交易量占比为2.63%，上年同期为1.7%。意大利和西班牙买家占比也分别上升到2.63%和0.7%，上年同期分别为1.9%和0.6%。

Bailey表示：“在欧洲范围内，伦敦市场的表现好于其他主要重要城市。”这主要是与巴黎和柏林等首都城市相比。

而只要南欧国家富人对国内资产价值的极度忧虑不减轻，这种趋势预计将延续下去。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。