17日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

尽管昨日A股市场大幅下跌，且昨夜美股大跌，但是在央行首次公开称货币政策“预调微调”的提振下，今日A股市场早盘表现平稳，并未延续昨日的跌势，不过从成交低迷、热点散乱看，大盘短期内难以形成有效攻势，震荡蓄势或将成为短线主基调，午盘沪综指报收于2467.67点，微涨0.03%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管昨日A股市场大幅下跌，且昨夜美股大跌，但是在央行首次公开称货币政策“预调微调”的提振下，今日A股市场早盘表现平稳，并未延续昨日的跌势，不过从成交低迷、热点散乱看，大盘短期内难以形成有效攻势，震荡蓄势或将成为短线主基调，午盘沪综指报收于2467.67点，微涨0.03%。

从盘面观察，经过昨日的大跌後，盘中个股活跃度明显降低，成交低迷显示市场做多意愿不强，同时指数上方压力仍较重，大盘後市反弹空间如想进一步打开，则需要更为强劲的“冲关”力量。（完）

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