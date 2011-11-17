17日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
尽管昨日A股市场大幅下跌，且昨夜美股大跌，但是在央行首次公开称货币政策“预调微调”的提振下，今日A股市场早盘表现平稳，并未延续昨日的跌势，不过从成交低迷、热点散乱看，大盘短期内难以形成有效攻势，震荡蓄势或将成为短线主基调，午盘沪综指报收于2467.67点，微涨0.03%。
从盘面观察，经过昨日的大跌後，盘中个股活跃度明显降低，成交低迷显示市场做多意愿不强，同时指数上方压力仍较重，大盘後市反弹空间如想进一步打开，则需要更为强劲的“冲关”力量。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。