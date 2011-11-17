明富环球拟返还5.2亿美元客户资金

* 法院考虑解冻5.20亿美元客户资金

* 再裁减141名员工

* 监管机构仍在追查6亿美元失踪资金

路透11月16日电---明富环球(MF Global)MF.N数千位前客户有望在下周初拿到他们账户中的5.2亿美元现金.与此同时,这家申请破产的券商正裁减更多员工.

周三其它最新进展包括,美国一位期货监管者呼吁加强监管,以防范另一家券商破产的可能性,不过当局在追查明富环球数亿美元失踪资金方面似乎并未取得进展.

破产案法官周四将考虑明富环球券商部门清盘受托人James Giddens提出的客户资金解冻申请.他要求解冻2.33万个商品客户账户中的5.2亿美元资金,这些账户仅包含现金.

Giddens在法院文件中提到,上述账户占已冻结现金8.69亿美元的60%.

虽然调查人员还在继续追查该公司客户期货账户中约6亿美元下落不明的资金,但客户仍有可能拿到上述现金.

明富环球前客户组成的商品客户同盟(Commodity Customer Coalition)周三称,Giddens应返还客户更多资金,并称该受托人有权动用的资金超过14亿美元.

负责监督明富环球破产案的美国法官Martin Glenn周三主持一场听证会,明富环球律师Kenneth Ziman称该公司又裁减141名员工.上周五Giddens已辞退1,066名员工.

明富环球因流动性不足于10月31日申请破产保护,该公司的客户、评级机构和交易对手均担忧其63亿美元欧洲主权债务敞口.

根据破产数据网(BankruptcyData.com)和路透数据,此乃美国历史上第七大破产案.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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