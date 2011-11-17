贝莱德执行长料未来美经济好于预期

美国众议院金融服务委员会主席制定计划 拟放松对华尔街的管制
路透华盛顿2月9日 - 美国众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)已制定计划，拟取消2008年金融危机之后一些对华尔街的监管规定及消费者保护措施，这一步将基本界定特朗普时代的放松金融监管辩论。
路透11月16日电---世界最大的资产管理公司--贝莱德(BLK.N)执行长Laurence Fink周三表示,美国经济的表现可能比大多数投资者预期的要好.
"美国的经济情况比日本和欧洲更好,"Fink在纽约举行的美银美林银行业和金融服务会议上表示,"我认为,美国经济将继续出人意料的强劲."
他称,疲弱的楼市状况正在缓慢得到改善,消费者也已减少了过高的负债.
Fink表示,继第三季增长2.5%之後,美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率或将增长3%.2012年经济增长亦将强劲,尽管明年上半年的经济增速可能缓慢,因为届时政府的刺激计划将会到期.
不过Fink称,就全球范围而言,2012年经济增长率或不会达到国际货币基金组织(IMF)预计的4%.股市预计经济增速较低,若世界经济增速达到4%,"我会非常高兴,"Fink表示.
他说,投资者仍因欧洲债务问题和最近的市场大幅振荡而担惊受怕.
"市场波动性问题整体上对投资者的心理造成了非常严重的影响,"Fink称,"坦白的说,我们看到许多人僵住了."
Fink表示,相对于风险较高的股市,投资者仍倾向于投资风险较低的债券.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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