银监会叫停一个月内期限理财产品--报载

路透上海11月17日电---为避免银行过度依赖短期理财产品揽存,造成存款大幅震荡,21世纪经济报 道周四援引多位接近监管层的人士透露,银监会主席尚福林要求原则上不允许发行一个月及其以下期限的理财产品.

报导并引述多位银行理财业务条线人士表示,市场对现金管理类产品存在巨大的需求,接下来银行可能的应对之举是将同一系列的短期理财产品进行合并,形成一个大的、可供客户自由申购赎回的开放式产品.

按照惯例,12月份银行体系流动性会较为紧张,银行为了年报好看,往往会通过一些"技术手段"增加存款规模."激进"的手段是直接买存款,相对"温和"的做法则是借银行理财.

银监会叫停一个月内期限理财产品,正是为了防止此类现象在年底重新抬头."让银行提早断了这个念想,才会提前预警,早作预案,"报导援引接近监管层的人士表示.

银监会此前要求实施日均存贷比考核,目的就是为了强化银行融资来源的稳定性.但如今理财产品"异化",导致银行存款"虚增"和大起大落,在给资产负债管理带来挑战的同时,亦极易诱发流动性风险.

"银行理财规模膨胀,存款加速流出银行表内,必然对银行体系带来冲击,但这也是无法遏制的趋势,"一位银行业高管称.

一位银行理财业务人士认为,面对短期限理财产品被叫停,银行的应对之举可能是归并同一系列的理财产品,形成一个规模庞大的开放式理财产品.

但运作开放式理财产品并不容易,在月末、季末、年末往往会遭遇巨额赎回,这将给投资管理带来巨大的挑战.

一只开放式的理财产品除了配置约30%高流动性的央票、国债、高信用等级企业债等,剩下的往往配置集合资金信托产品、信贷资产、信托贷款等长期资产,巨额赎回将迫使投资经理大量变卖资产,在流动性紧张之时打压债券市场,也大大降低了整个资产组合的收益率.

"一般而言,月初要用理财产品把客户的钱维持住,到月末则要想办法把钱从理财赶出来,拼命往存款倒,"一位股份制行零售部人士如是说.(完)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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