美国经济复苏之途将漫长而艰辛--圣路易斯联储研究主管

路透圣路易斯11月16日电---圣路易斯联储研究主管Christopher Waller表示,美国经济复苏在数年内将面临漫长而艰辛的路途,而美国联邦储备委员会(FED)对于加速经济复苏能够施展的并不多.

"美国劳动市场发生的一些事,是我们所无法克服的,"Waller在接受路透专访时表示."无论我们做了什麽,经济复苏步调都将迟缓."

Waller指出,即使美联储采取极度宽松的货币政策立场,且未来几个月经济或将以可观的速度成长,失业率仍将仅逐步下降;美国10月份失业率为9%.

他预计失业率将以每年约0.5个百分点的速率下降,与前两次衰退後缓慢的步调一致.

"这样的模式似乎将再度重现.(失业率)维持高档,仅仅缓步下降,"Waller表示.

"我们没有看到经济濒临危机边缘,股市未见崩盘,也没有每月流失70万个工作岗位,当前情况已大相迳庭,"他说.

他补充说,尽管许多人认为房市为经济实现更强劲反弹的关键因素,但冀望房地产业迅速重拾危机前的生机,可谓不合理的预期.房屋供过于求,加上房价惨跌问题解决速度缓慢,将使得这项产业复苏的速度慢到令人难受.

"需要全部因素的配合,才能扭转情势."Waller表示,"我们只得接受房市低迷的事实,无法冀望其能让我们脱离这一切."(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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