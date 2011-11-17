中国信保获200亿元注资 农发行改革启动--央行报告

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透北京11月17日电---中国政策性金融机构改革正稳步推进.央行最新报告显示,中国出口信用保险公司(中国信保)已于6月末获得中国主权财富基金--中国投资公司[CIC.UL]200亿元人民币的注资,目前正在逐步落实改革方案的有关要求.
央行网站上的三季度货币政策执行报告并显示,政策性银行之一的中国农业发展银行改革工作小组也已于8月份正式成立,标志着农发行改革工作全面启动,下一步将抓紧研究和论证该行全面改革的方案.
"(将)尽快推动落实中国出口信用保险公司改革实施总体方案,充分发挥其在支持外贸发展、实施'走出去'战略中的功能和作用."央行表示.
中国三大政策性银行中的国家开发银行[CHDB.UL]此前已完成商业化转型.对于另外一家政策性银行--中国进出口银行的改制,央行表示,将紧紧围绕服务国家发展战略,继续研究论证进出口行的改革方案
中国信保是由国家出资设立、支持中国对外经济贸易发展与合作、具有独立法人地位的国有政策性保险公司,是中国惟一承办政策性出口信用保险业务的金融机构.
其业务范围包括:中长期出口信用保险业务;海外投资(租赁)保险业务;短期出口信用保险业务;进口信用保险业务;来华投资保险业务等.截至今年10月,中国信保累计支持的国内外贸易和投资的规模约6,942.5亿美元.(完)
更多详情,请点选中国央行网站(www.pbc.gov.cn/)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透北京2月10日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会日前下发通知，要求券商对并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和非上市公司推荐业务开展自查自纠和规整规范的专项活动。
路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。